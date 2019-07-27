Одесское управление патрульных реорганизовали после скандала – поменяли руководителей подразделений, личный состав пройдет переаттестацию

В управлении патрульной полиции Одесской области проводится реорганизация - на два месяца руководящие должности займут руководители подразделений ведомства из других областей, а личный состав на данный момент выведен из штата и пройдет переаттестацию.

Об этом стало известно в пятницу, 26 июля, во время совещания под председательством замглавы Нацполиции Александра Фацевича, сообщает пресс-служба Департамента патрульной полиции Украины.

В совещании приняли участие первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, начальник Одесского управления Департамента внутренней безопасности Ярослав Кирсанов и заместитель начальника полиции Одесской области Сергей Махотин.

Во время совещания его участники рассмотрели вопросы работы подразделения. В частности, личному составу УПП был объявлен приказ Национальной полиции Украины о проведении реорганизации строевых подразделений управления патрульной полиции в Одесской области. Этим же приказом осуществлено командирование командиров батальонов и рот с целью предоставления им квалификационной оценки с последующей аттестацией каждого.

Сейчас весь личный состав управления патрульной полиции в Одесской области выведен за штат. Командиры подразделений, которые ранее занимали должности в управлении, откомандированы для прохождения службы в отдел патрульной полиции в АР Крым и Севастополе.

Дмитрий Кисличенко

Заместитель главы Национальной полиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич отметил, что в подразделение откомандированы лучшие командиры из других управлений. В течение двух месяцев они будут нести службу на территории Одессы и области. Поэтому главная задача, которая поставлена ​​перед новости командирами - укрепить и объединить коллектив, побороть негативные явления, которые раньше возникали в работе подразделения.

Также личному составу УПП в Одесской области представили нового заместителя начальника управления. На эту должность назначен Дмитрий Кисличенко, который до недавнего времени занимал должность командира батальона управления патрульной полиции Винницкой области.

Напомним, что сотрудница патрульной полиции Одесской области Зоя Мельник заявила о некомпетентности руководства, планах по составлению протоколов и наказания патрульных, которые не согласны с начальством