«Везде охрана, боевые водолазы»: Президент Зеленский показал, как пляжится в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото, где показал как отдыхает на одном из пляжей Одессы. При этом, комментируя снимок, он подчеркнул, что рядом не видно охраны и особого ажиотажа в плане безопасности из-за его присутствия.

Соответствующий кадр Гарант опубликовал на своей странице в Facebook, передает «NikLife».

Зеленский сидит в футболке, кепке и пляжных шортах на деревянном лежаке одного из частных пляжей. Слева на фото можно узнать Главу Офиса Президента Андрея Богдана с обнаженным торсом.

В подписи к фото Владимир Зеленский решил поиронизировать, отметив, что рядом нет кучи охранников, а также при входе на пляж отсутствуют металлодетекторы, намекая на контраст с предыдущими главами государства.

«Мы, везде Охрана, боевые водолазы, спец контроль прохождения в море, на пляж - через рамки)))) а на заднем фоне видно, как загорают разведчики. Хороших выходных», – написал Зеленский.

Напомним, что Зеленский приехал в Одессу с неофициальным визитом в пятницу, 26 июля, чтобы посетить концерт «Лиги смеха».