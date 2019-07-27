В Москве на протестах уже задержали больше полтысячи человек

Количество задержанных на несогласованном митинге возле мэрии Москвы за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму превысило 500.

Об этом, ссылаясь на «Дождь, сообщает «Левый берег».

Полиция и Росгвардия разогнали протестующих жестко, с применением дубинок.

Тем временем в полиции Москвы сообщили, что в несогласованной акции оппозиции в центре Москвы участвуют около 3,5 тысяч человек, из них, по данным ведомства, около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии.

И забирают, начиная тем самым давку pic.twitter.com/skZvELeGAY — Daniil Sotnikov (@1_21gigawats) July 27, 2019

Кроме того, полиция пришла в редакцию «Дождя», где вручила главному редактору Александре Перепеловой повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов (ст. 141 УК РФ).