Умер главный редактор «Вечернего Николаева» и заслуженный журналист Владимир Пучков

В субботу, 27 июля, на 70-м году жизни умер главный редактор газеты “Вечерний Николаев”, заслуженный журналист Украины Владимир Пучков.

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Справка:

Пучков Владимир Юрьевич - заслуженный журналист Украины и поэт. Родился 15 марта 1950 года в городе Славянске Донецкой области. В 1952 году семья переехала в Николаев. В 1966 году окончил окончил с отличием Варваровскую среднюю школу № 2.

Окончил филологический факультет Николаевского государственного педагогического института с отличием и отделение журналистики Высшей партийной школы в Киеве. Преподавал в школе, работал в комсомоле.

С 1976 года - член Союза журналистов Украины.

С 1987 года - член Союза писателей Украины.

Работал в редакции Николаевской областной молодежной газеты «Ленинское племя», был заведующим отделом культуры областной газеты «Южная правда».

С 1994 года - главный редактор городской газеты «Вечерний Николаев». Основал первую в Николаеве детскую газету «Малек».