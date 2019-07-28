Умер известный российский историк и журналист Владимир Кара-Мурза

Российский журналист Владимир Кара-Мурза умер на 60-м году жизни.

Об этом в Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

«Ушел в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно», - написал Кара-Мурза-младший.

Владимир Кара-Мурза окончил исторический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. С 1992 года он начал работать на телевидении в качестве редактора и корреспондента программы «Итоги» Евгения Киселева, сначала на Первом канале, а затем на только что созданном НТВ.

С 1995 по 2001 год вел собственную программу «Сегодня в полночь» на НТВ. В дальнейшем эта программа выходила на ТНТ, ТВ-6 и RTVi. Сотрудничал с радиостанциями «Эхо Москвы» и «Свобода».

В 1996 году за свою профессиональную деятельность Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов «Золотое перо России».