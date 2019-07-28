Зеленский поздравил украинцев с Днем Крещения Киевской Руси-Украины и призвал Филарета и Епифания к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины, и призвал предстоятелей церквей к диалогу.

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Зеленский поздравил украинский народ с Днем Крещения Киевской Руси-Украины, а также призвал предстоятелей церквей к диалогу, «чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев».

«Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее!» – написал Зеленский.

Отметим, что сегодня, 28 июля, в Киеве прошел крестный ход по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси-Украины. Конфликт между церквями начался когда Почетный патриарх Филарет объявил о решении созвать поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав Православной церкви Украины такого права ему не дает. Ранее Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет заявлял, что если бы украинские церкви заранее знали содержание Томоса, то они бы на него не согласились.