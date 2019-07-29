«Спокойно, это гиперлуп»: Пользователей Сети возмутило состояние электрички Киев-Казатин

Пользователи Сети возмутились внешним видом электрички направления «Киев-Казатин». На электричке осыпается краска, под которой виден большой слой ржавчины, а на окнах наблюдается обильный слой грязи.

Об этом сообщает Лора Манек в Facebook.

«Ребята, ну это же реальная жесть! Ну КАК на вот ТАКОМ можно возить людей??? Не езжу на электричках уже много лет, но вчера мы решили попробовать. Больше пробовать не хочу! Направление Киев - Козатин. Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких «скотовозках» каждый день...», - сообщает Лора.

В комментариях пользователи высказались своим мнением по данному вопросу. Так, кто-то сравнил электричку со «Сталкером на минималках» (Сталкер – компьютерная игра, события которой разворачиваются в альтернативном мире на территории Украины, в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС – ПН). Другой пользователь отметил, что к данной ситуации подошла бы «музыка из Ходячих мертвецов» (Ходячие мертвецы - американский постапокалиптический телесериал – ПН). Третий иронично отметил в комментариях: «Спокойно, это гиперлуп».

Напомним, как в Днепропетровской области в субботу, 22 июня, на ходу загорелась электричка. Людям пришлось выпрыгивать из окон. А в Житомирской области неизвестные камнями выбили окна в поезде Ивано-Франковск-Николаев.