Предложили сделать тему с ремонтом дорог: Кандидат от «Слуги народа» Дырдин, который победил на выборах, заявил о провокации

Кандидат в народные депутаты Украины от «Слуги народа», который победил на округе №132, Максим Дырдин заявил, что ему позвонил неизвестный с предложением решить вопрос по строительству дороги для турецкой компании.

Об этом Дырдин записал видеоролик, который опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, ему позвонили с неизвестного номера в субботу, 27 июля, около 20:35.

– Поступил звонок от неизвестной личности с предложением сделать определенную тему относительно строительства дорог в Николаева и области с турками. Говорили, что они готовы приехать в любое место и в любое время, чтобы заинтересовать проектом. Сразу вам скажу, я ответил, что я не против строительства, но разговор может быть исключительно в ОГА, в мэрии города Николаева в присутствии специалистов, которые разбираются в вопросах строительства дорог, – отметил Дырдин.

– Я боюсь, что это провокация от кого-то по отношению ко мне. Я ее ждал. И очень странно, что это провокация произошла именно в субботу, в 20:35. Вопрос: почему суббота, почему не рабочий день? – добавил он.

Также Максим Дырдин отметил, что нарезку из этого разговора могут использовать с целью его дискредитации.

– Поэтому друзья, если вы где-то увидите нарезку с моих слов или какую-то статью, знайте, что это – провокация со стороны тех личностей, которые хотят скомпрометировать меня в глазах моих избирателей, – резюмировал кандидат от «Слуги народа».

Как известно, Максим Дырдин с результатом в 42,54% голосов одержал победу на 132-м округе (город Первомайск, Арбузинский, Братский, Врадиевский, Кривоозерский, Первомайский районы). При этом у него значительный отрыв от оппонентов – второе место с результатом в 9,95% занял действующий скандальный нардеп Аркадий Корнацкий.