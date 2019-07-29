В детском лагере «Дельфин» юные жители Николаевщины учились выбирать профессию

Для 150 отдыхающих детского оздоровительного лагеря «Дельфин» (село Малая Корениха) на днях была организована профориентационная акция-путешествие в мир профессий.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского областного центра занятости.

Маленькие девочки и мальчики с радостью прошли квест-игру «Профи-travel», которую организовали специалисты Николаевской областной службы занятости. Квест предлагал детям шесть различных станций, каждая из которой иллюстрирует предмет той или иной профессиональной деятельности.

Для старшей возрастной категории в оживленной игровой форме представители Государственного предприятия «Николаевский научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» и Николаевского филиала Компьютерной Академии «Шаг» презентовали профессии метролог и ІТ-специалист.

«Одной из услуг областной службы занятости есть профориентационная работа с учащейся молодежью. Данное направление является органической составляющей воспитательной работы, направленный на подготовку молодежи к обоснованному выбору профессии и реализуется в современных формах. Специалисты по профориентации проводят выездные информационно-просветительские акции в школах, пришкольных лагерях, летних детских оздоровительных заведениях и тому подобное. К примеру, с начала лета проведено 100 выездных профориентационных мероприятий в лагеря летнего отдыха, которыми охвачено почти 3,5 тысячи детей», - отметил директор областного центра занятости Дмитрий Оборонько.



