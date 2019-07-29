На Николаевщине разыскивают двоих девочек, которые ушли из дома и пропали

В Николаевском районе полиция разыскивает двоих несовершеннолетних девочек, который ушли из дома и пропали.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Николаевским районным отделением полиции ГУНП в Николаевской области разыскиваются без вести пропавшие 15-летняя Наталья Чебанова и 12-летняя Надежда Пинск, оторые 28 июля ушли из дома в селе Нечаяное и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Приметы Наташи: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые прямые; Была одета в: шорты, футболку, при себе имеет черный рюкзак.

Приметы Нади: рост 156 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, вьющиеся.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, сообщить ее в Николаевское районное отделение полиции по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164 или по телефонам (0512) 48-05-02, 073-321-88-05, 53-13-41, 093-858-68-58, 102.

Напомним, что в Николаеве разыскивают мужчину, который ушел из онкодиспансера и исчез.