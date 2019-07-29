Николаевские патрульные задержали «Mercedes», угнанный в Кропивницком

В воскресенье, 28 июля, в Николаеве патрульные остановили автомобиль, который находился в угоне.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

Около 10:00 патрульные получили от диспетчера 102 ориентировку, что в город со стороны Терновской развилки движется автомобиль «Mercedes-Benz», который находится в активном розыске, как ранее угнанный в городе Кропивницкий.

Уже через несколько минут инспекторы обнаружили разыскиваемое транспортное средство и остановили его. На место вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Николаеве полицейские с преследованием задержали двоих мужчин, подозреваемых в угоне «Toyota Camry» в Киеве.