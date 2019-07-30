16-летний подросток выиграл $3 миллиона, заняв первое место на чемпионате по «Fortnite»

Американский подросток выиграл 3 миллиона долларов, став чемпионом мира по компьютерной игре «Fortnite». Он победил «в одиночном разряде». Это самый большой призовой фонд в истории киберспорта с 30 миллионами долларов призовых среди победителей.

Об этом сообщает «BBC».

16-летний Кайл Гирсдорф выиграл сольное соревнование на стадионе Артура Эша в Нью-Йорке, где проходит теннисный турнир «US Open».

15-летний Джейден Ашман из Лондона, - выиграл почти 1 млн фунтов за второе место в дуэте.

И еще один британский подросток - 14-летний Кайл «Монграл» Джексон из Сидкапа, Кент - также ушел с главным призом.

Гирсфолд сказал «Би-би-си», что хочет сохранить большую часть своего приза.

«Все, что я хочу, - это новый стол и, возможно, стол для моего трофея», - сказал он.

Финальная игра была описана комментаторами как «нелепый победный круг», когда победитель играл с улыбкой на лице, побеждая своих соперников.

Это событие рассматривается как важный момент в киберспорте.

Напомним, как в Москве 15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел турнир «Moscow Cyber Cup» по футбольному симулятору «FIFA 19». Мероприятие полностью провалилось – судя по официальной трансляции, трибуны были практически пустые. И у самого стрима спустя сутки набралось лишь чуть больше 300 просмотров.