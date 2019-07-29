Скандальный начальник днепропетровского Главка Глуховеря, «натравивший» КОРД на патрульных, уволен с должности

Начальника Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области Виталию Глуховерю уволили с должности.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как известно, ранее появилось видео, как осенью 2018 года сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение правил ПДД «Range Rover» главы ГУ НП Днепропетровской области - генерала Виталия Глуховеря, в результате чего самих правоохранителей на месте задержало вооруженное подразделение Нацполиции «КОРД». Видео долгое время якобы скрывало руководство полиции. Позже в ГБР начали по этому факту расследование.

Глуховеря уволен приказом главы Нацполиции Сергея Князева, согласованным с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. Сейчас исполняющим обязанности руководителя полиции Днепропетровщины назначен полковник Артем Васицкий (замначальника Днепропетровского Главка, начальник криминальной полиции области).

«Согласно приказу министра внутренних дел Арсена Авакова в субботу, 27 июля, было начато служебное расследование по факту событий, имевших место в Днепре. Выводы служебного расследования будут переданы в Государственное бюро расследований. Нацполиция оказывает помощь и всесторонне способствует ходу расследования», – сообщили в полиции.

Также в ведомстве добавили, что руководитель полиции Днепропетровщины Глуховеря обратился с рапортом к главе Нацполиции об увольнении с занимаемой должности. Его рапорт был удовлетворен.

Что касается Васицкого, то на должности замначальника ГУНП в Днепропетровской области он несет службу с 2017 года. До этого проходил службу в подразделениях уголовного розыска на прифронтовой зоне Донецкой области. Имеет 23 года опыта оперативной работы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова уволить начальника Главного управления Нацполици в Днепропетровской области генерала Виталия

ГБР завела дело на начальника днепропетровского Главка, который натравил «КОРД» на патрульных, остановивших его автомобиль за нарушение ПДД

Сам Глуховеря сообщил, что считает конфликт с патрульными полицейскими исчерпанным и обещает предоставить все доказательства следователям.