Депутат горсовета Николаева показал кипу документов для сессии, хотя ранее чиновники отчитались о введении электронного документооборота

Депутат Николаевского городского совета Андрей Яковлев возмутился, что на сессию аппарат совета готовит кипу бумаг, хотя ранее чиновники рапортовали о внедрении электронного билета.

Соответствующее фото с документами он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как известно, начиная с 3 января 2018 года исполнительный комитет Николаевского городского совета и исполнительные органы городского совета внедрили электронный документооборот через автоматизированную систему контроля и организации делопроизводства «АСКОД».

Так, на снимке видно, что на столе лежит множество бумаг выложенных в стопки.

«Биты, байты, килобайты, мегабайты, гигабайты, терабайты? Страницы! 2019 год. Мэрия Николаева. Материалы будущей сессии», - подписал депутат фото.

Стоит отметить, что на сайте горсовета пока нет распоряжение мэра Александра Сенкевича о созыве заседания сессии.

Напомним, что 20 января 2016 года мэр Николаева Александр Сенкевич подписал меморандум с экспертом Агентства электронного управления Яникой Мерило о запуске платформы «Электронный Николаев», которая предусматривает ведение электронного документооборота, возможности составлять и подавать электронные обращения и так далее.

Также сообщалось, что исполкому Николаевского городского совета пришлось потратить более 3 тысяч листов бумаги, чтобы ответить депутату от партии «Самопомощь» на депутатский запрос.