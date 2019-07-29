В Николаеве возле сквера возводят спорткомплекс – застройщик заверил, что все законно

Николаевцы пожаловались на строительство в сквере «Освобождение города Николаева от немецко-фашистских захватчиков» на улице Авангардной. Директор фирмы «Кордон», которая проводит работы, Надежда Немова заявила, что все законно.

Об этом она сообщила в комментарии «Преступности.НЕТ».

Так, жители в группе Contact Centеr в Николаевском горсовете начали размещать фотоснимки установленного забора, а также возмутились, что кто-то спилил молодые деревья.

«Подскажите пожалуйста, что за строительство происходит, у которого НЕТ паспорта объекта? Проспект Богоявленский у Велмарт (где стоит самолет)», - поинтересовалась некая Kristinochka Onofrash.





Согласно паспорту объекта, построить планируют магазин спортивных товаров с гимнастическим и тренажерным залом.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор фирмы сообщила, что земельный участок в аренду фирме отвели еще в 2007 году под строительство магазина непродовольственных товаров. В последующие года аренда территории фирме продлевалась, однако строительство не происходило из-за отсутствия финансирования у арендатора.

Кроме этого Надежда Немова добавила, что проводить строительные работы на участке можно, ведь в соответствии с планом зонирования утвержденным решением горсовета № № 36/13 от 17 мая 2018 года земельный участок находится в торговой зоне Г-6, которая предназначена для размещения объектов торговли (магазинов, торговых комплексов, рыночных комплексов.

— В 2017 году предприятие «КОРДОН» являющееся арендатором земельного участка, приобрёл новый инвестор, который принял решение построить современный спортивный зал. Но поскольку в зоне Г-6, т.е. в торговой зоне можно строить магазины, а спортивные залы можно строить в рекреационных зонах Р-5 и жилых Ж-5, и земельный участок отведён для строительства магазина, в проект спортзала был включён магазин спортивных товаров. Проект в установленном порядке прошёл экспертизу. В проекте учтены все самые современные требования к сооружениям для массового спорта. На первом этаже запроектированы большие раздевалки для взрослых и детей. Большие, удобные душевые кабины. Большой удобный холл с местом для отдыха. Игровая комната для маленьких детей, где молодые мамы и папы смогут оставить сына или дочку на время тренировки. На других этажах запроектированы тренажёрный и спортивные залы для гимнастики, фитнеса, йоги, дзюдо и бокса. Посещать этот современный спортивный комплекс люди абсолютно всех возрастных категорий, - сообщила директор фирмы «Кордон».

Помимо этого застройщик акцентировала внимание на том, что в Ингульском районе на сегодняшний день есть только один спортивный объект - дворец спорта завода «Заря», который сейчас находится в ситуации, когда завод уже не финансирует, а городской бюджет ещё не финансирует содержание спортивного объекта.

— На 140 тысяч населения района фактически нет ни одного большого современного спортивного клуба. А, как известно, основная составляющая здорового образа жизничеловека, направленного на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом, это физически активная жизнь, включая спорт, физические упражнения (например, фитнес), с учётом возрастных и физиологических особенностей, - отметила она.

Что касается вырубки деревьев, то перед этим Надежда Немова обратилась в департамент ЖКХ, в управление экологии с просьбой провести обследование насаждений на земельном участке. После чего представители управления выехали на место, составили акт с фото фиксацией, и предложили ей пересадить молодые деревья.

— Мы обратились в профильную организацию «Зеленстрой», которая выполнила работы по пересадке и пересадила деревья тут же неподалёку. Ни одно здоровое дерево спилено не было. Деревья, которые в настоящее время находятся внутри ограждения строительной площадки, будут бережно сохранены, - заверили на фирме.

Помимо этого, застройщик обязуется после окончания строительства высадить вокруг спортзала большое количество деревьев и декоративных кустарников.