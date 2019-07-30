Во вторник в Николаеве будет +34 градуса, синоптики обещают небольшой дождь

В Николаеве и области во вторник, 30 июля, будет переменная облачность, температура днем достигнет 29-34 градусов.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре.

Ночью будет без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

31 июля – 1 августа будет переменная облачность. 31 июля местами небольшой кратковременный дождь, 1 августа – без существенных осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура 31 июля ночью – 17-22 градуса, днем – 28-33 градусов, 1 августа ночью – 12-17 °, днем – 24-29 градусов.