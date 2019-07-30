Глава Николаевского облсовета предложила высаживать деревья на первый звонок, а не выпускать в небо воздушные шары

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 8 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(4)   

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила отказаться от воздушных шариков на первый звонок в школах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, вместо того, чтобы запускать в небо шары и наносить вред природе, Виктория Москаленко предлагает учителям и директорам школ, выпускникам, первоклассникам, а также их родителям высаживать по дереву.

«В школе нас учат любить природу, - но запуск в небо шаров - это никак не любовь! Взамен предлагаю посадить хотя бы одно дерево», - говорится в сообщении, в котором Виктория Москаленко призывает поддержать флешмоб «Дерево вместо шарика». 

 

Напомним, что мэр Александр Сенкевич хочет, чтобы выпускники 11-х классов по окончанию школы высаживали по дереву. В связи с этим он поручил чиновникам разработать соответствующую программу.

Julia Davudenko

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество