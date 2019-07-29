В Николаеве спасатели раскрасили люки над гидрантами, чтобы водители не парковали на них свои автомобили

ГУ ГСЧС в Николаевской области провело рейд по точкам с гидрантами, над люками с которыми часто паркуются водители. В рамках данной работы на проблемных местах люки были окрашены в красный цвет, а около них нанесли опознавательные надписи.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Рейд проведен во многих точках города, в частности на парковке торгового центра «Метро», около горсовета и на улице Садовой. Эти места являются наиболее проблемными, так как находятся в зоне повышенного скопления людей, а доступа к гидрантам из-за припаркованных автомобилей там часто нет.

Как сообщили в ГСЧС, зачастую водители не специально ставят автомобили на люки с гидрантами, а делают это по незнанию, так как опознавательных знаков или нет, или они находятся на сильном отдалении от гидранта.

Люки над гидрантами в данных зонах покрасили в красный, а около них нанесли предупреждающие надписи.

Курьезный случай произошел во время нанесения опознавательных знаков около горсовета. Во время того, как сотрудники ГСЧС работали со вторым гидрантом, на место первого, где красовалась свежая надпись, припарковался автомобиль.

Сотрудница ведомства провела с водителем беседу, вследствие которой выяснилось, что он не обратил внимание на надпись, решив, что это «какой-то детский рисунок».

Сотрудники ГСЧС обратили внимание на то, что данная проблема несёт в себе массовый характер, что и сподвигло провести такую акцию. На вопрос журналиста о том, как водитель может определить, что наехал на гидрантный люк, если рядом нет опознавательных знаков, сотрудник ГСЧС ответил, что никак.

- У нас очень много люков по городу: телекоммуникации, канализации. Водитель не может знать, что находится под каждым люком. Потому, для удобства, мы окрашиваем их в красный цвет и рисуем трафарет, а также устанавливаем таблички, - сообщили в ГСЧС.

Для удобства сотрудников ГСЧС была создана карта на базе «Google Maps» с обозначением пожарных гидрантов по городу. Дополнительно она есть в печатном варианте в каждом служебном автомобиле.

Как сообщили в ГСЧС, техническое состояние гидрантов проверяется два раза году, весной и осенью: весной – спуском воды, осенью – внешним осмотром. Также сотрудники отметили, что запаса воды в гидранте, без использования пожарной машины, хватает примерно на 10 минут.

Напомним, директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко сообщил, что аварию на водопроводе по улице Соборной удалось ликвидировать к часу ночи, а начало работ усложнялось тем, что на парковке возле магазина «Сотка», где и произошла утечка, стояли три дорогостоящих автомобиля, владельцев которых искали два часа. А ранее сообщалось, что в Ингульском и Корабельном районах Николаева сложились неблагоприятные ситуации с состоянием пожарных гидрантов и водоемов.