Памяти В.Ю. Пучкова

Светлой памяти Владимира Юрьевича Пучкова, поэта, главного редактора «Вечернего Николаева», члена «Комитета Бычка»

И вот сейчас, когда Его не стало, особо мучительно чувствуешь, как важно и дорого было каждое Его слово, скупая улыбка, движение, внимательный взгляд, в которых светилась его красивая, избранная, поэтическая душа.

Коришь себя в том, что из-за сутолоки жизни не успела зазубрить, записать бездну интересного, характерного, важного.

Сожалеешь, что не всегда была внимательна к неподражаемым мелочам, которые иногда мощнее и интимнее говорят о внутреннем человеке, чем большие дела.

И в то же время вполне уверенна, что эти чувства разделяют все те, кто был близок к Нему, кто воистину любит Его как человека роскошного душевного изящества и красоты, кто вечно будет чтить его память, как память одного из самых замечательных поэтов, умелого редактора и талантливого журналиста.

К любви, к нежной и тонкой печали этих людей я обращаю настоящие строки.

***

Мы никогда не были с ним на "ты". Я сторонник «Вы», ибо - ты - не сближает, роднит общая цель…

Когда возникла идея материализации в бронзе образа николаевских пацанов и девчонок, тех, кто испокон веку рыбачил на Южном Буге и Ингуле, в родной Владимиру Юрьевичу Варваровке, я пришла к нему и к Юрию Исаевичу Гранатурову. Получила поддержку, и начался процесс завоевания городского арт-пространства для малой скульптуры. Важно отметить, что арт-проект «Мальчик с бычками» рассматривался как катализатор борьбы за экологическую безопасность Ингула и Южного Буга.

В последний раз я видела его живым и здоровым накануне выборов. Забежала, чтобы озвучить идею углубления водообменного канала на Варваровской насыпи. Он поддержал безоговорочно! Подняв кверху палец, настоятельно заметил, что реконструкция Варваровского моста должна включить в себя строительство еще одного водообменного канала, как и было предусмотрено первоначальным проектом. Велел написать для «Вечерки», я ответила, что поначалу сообщу о новых экологических шагах «мальчика с бычками» в своем блоге, а затем пойдем дальше вместе. Судьба распорядилась иначе…

Мы всегда подолгу разговаривали с Владимиром Юрьевичем, и, непременно, о его курительных трубках и табаках. Я не курю, но курят мои герои. Мне нравилось, как он потешно серчал, когда его называли Юрием Владимировичем, и говорил, что он не Андропов.

Безусловно, Владимир Юрьевич был патриотом, в положительном смысле этого слова, Николаева и южного региона. Любил свою малую родину - Варваровку. Это по его инициативе обозначена точка отсчета этого старого городского уголка.

Владимир Юрьевич был одним из тех редких в городе людей, которые знали и говорили про историю края без купюр и недомолвок. Он хранил сведения о бывшей местной элите поименно. Сдержанный в оценках, без юношеского радикализма и злобы, он любил Николаев и горожан, верил в блестящее будущее родного города.

Неоднократно мы с ним обсуждали проблемы возвращения к жизни Березанского лимана, сохранение природного своеобразия Каборги, оборону рыбных ресурсов Очакова… Ушел единомышленник…

Да, у нас была смешная общая привязанность к шляпам и кепкам. Он был в известной степени франтом, любил оригинальные одежды.

Как-то заметил мимоходом, что мало «мальчика с бычками», вот бы фонтан, и вокруг все рыбное разнообразие Бугского лимана и Черного моря. В Диком саду раскопали скелеты осетров под 2 метра. За таких вот осетров и любили греки здешние места

Будет вам фонтан с осетрами, Владимир Юрьевич!

Вечная память!