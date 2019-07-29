В Николаевском зоопарке у «полосатых хищников» Пенелопы и Гелиоса родился амурский тигренок

В Николаевском зоопарке за неделю до Международного дня тигра родился амурский тигренок.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Новорожденный самец родился у пары амурских тигров Гелиоса, который прибыл в зоопарк из Польши по Европейской программе разведения тигров в неволе, и родившейся в Николаеве Пенелопы. Тигренок родился 22 июля, увидеть малыша еще сложно и посетителям нужно немного подождать, пока он подрастет.

Напомним, ранее сообщалось, что в обмен на слонов и жирафов Николаевскому зоопарку придется отдать белого медвежонка.