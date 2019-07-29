Украина замыкает антирейтинг топ-20 самых неблагополучных стран для женщин-туристок, - Forbes

Иллюстрация - Forbes Украина оказалась на 20-ом месте в рейтинге самых опасных для женщин-туристок стран. Индекс угроз составили журналисты журнала «Forbes».

Об этом сообщает «Forbes».

Журналисты оценили 50 стран, популярных среди международных туристов. Во время составления рейтинга учитывались такие факты, как безопасность для женщин на улицах, уровень умышленных убийств, сексуального насилия и насилия со стороны партнеров, дискриминации и гендерного неравенства.

Украина оказалась на шестом месте в рейтинге плохой уличной безопасности, а также ниже среднего уровня в оценках гендерного неравенства. Авторы дополнительно отметили, что украинцы не считают гендерную дискриминацию на рабочем месте серьёзной проблемой.

Самой опасной страной для женщин-туристок была признана ЮАР, а на второе место попала Бразилия. Тройку антирейтинга замыкает Россия.

Двадцатка выглядит следующим образом:

ЮАР Бразилия Россия Мексика Иран Доминиканская Республика Египет Марокко Индия Таиланд Малайзия Саудовская Аравия Турция Аргентина Чили Камбоджа Бахрейн Тунис США Украина

Отметим, что Украина попала в антирейтинг топ-10 стран, производящих наибольшее количество мусора из расчета на одного жителя. Первые места занимают Канада, Болгария и США.