В суде по делу экс-главы Николаевской ОГА Романчука снова допросили депутатов – свидетеля обвинения не могли вызвать три года из-за неправильного адреса

Свидетели стороны защиты по делу экс-главы Николаевской областной государственной администрации Николая Романчука, обвиняемого в получении взятки, отрицают, что фигурант производства оказывал влияние на членов депутатских комиссий облсовета, чтобы те поспособствовали в решении о выдаче разрешения ООО «ЕКЛ-Буд» на разработку ископаемых.

Об этом шла речь во время судебного заседания в Центральном районном суде Николаева в понедельник, 29 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На заседание явились семеро свидетелей – депутатов Николаевского областного совета. От остальных свидетелей стороны защиты отказалась. В очередной раз не явился свидетель стороны обвинения Гламаздин – директор ООО «ЕКЛ-буд».

Первой допросили депутата облсовета и члена комиссии по вопросам ЖКХ Оксану Солтыс, которая рассказала, что лично Романчука не знает – только заочно. Адвокат обвиняемого Маркин задал ей уточняющий вопрос о том, обращались ли к ней с просьбой «решить» вопрос с предоставление разрешения ООО «ЕКЛ-Буд» на разработку ископаемых, на что она ответила отрицательно. После этого прокурор уточнил, в каком порядке на комиссии рассматривался именно этот вопрос – Солтыс сказала, что «в рабочем».

Что касается депутата Ильи Резникова, который является членом «экологической» комиссии в облсовете, то он также утверждал, что никто к нему не обращался, а этот вопрос был утвержден и вынесен на сессию, поскольку не было обстоятельств, которые бы могли этому препятствовать, поскольку юридический отдел был ознакомлен с необходимыми документами.

Члены «транспортной» комиссии Петр Ковальчук и Вадим Олабин, Михаил Талпа, который водит в состав комиссии по вопросам законности и гласности, член «бюджетной» комиссии Виктор Сторчеус и глава комиссии по вопросам ЖКХ Григорий Ташлык также заявили в суде, что к ним не обращался Романчук ни лично, ни через других лиц, с просьбой содействовать в указанном вопросе. Все свидетели утверждают, что не знают директора ООО «ЕКЛ-Буд» Максима Гламаздина лично, но наслышаны из средств массовой информации. Однако депутат Олабин в суде сказал, что, по имеющейся у него информации, Гламаздин – так называемый дежурный заявитель Службы безопасности Украины.

Судьи Владимир Алейников, Светлана Скрипченко и Александр Чулуп Прокурор военной прокуратуры Юрий Папуша Петр Ковальчук

После того, как были допрошены свидетели, председательствующий судья Светлана Скрипченко поинтересовалась у прокурора Юрия Папуши касательно постоянного отсутствия свидетеля обвинения Гламаздина. Она отметила, что в заявлении военному прокурору еще в 2016 году указан один адрес проживания, а в заявлении суду от 2018 года – адрес отличается. Та же ситуация, по ее словам, и с подписями в этих двух заявлениях – визуально они отличаются. Исходя из того, что изначально был указан неправильный адрес проживания свидетеля, в течение трех лет его не могли вызвать в суд. В связи с этим на следующее заседание было принято решение снова вызвать Гламаздина.

Виктор Сторчеус Михаил Талпа

Напомним, что 3 июня 2016 года в Николаеве в ходе спецоперации СБУ и военной прокуратуры за вымогательство взятки в особо крупном размере, а именно 90 тысяч долларов США, были задержаны заместитель главы Николаевской ОГА Герой Украины Николай Романчук и глава Еланецкой районной государственной администрации Олег Зайзбург. Советнику главы Николаевского областного совета Геннадию Левченко в этот день удалось сбежать. Виктория Москаленко называла Левченко креатурой Михаила Соколова. Взятку вымогали у главы фирмы «ЕЛК-Буд» за разрешение на разработку карьера в Еланецком районе.

Также отметим, что после задержания Романчука по месту его проживания провели обыск и нашли золотые слитки, оружие, украшения, предметы старины, банковские документы, списки расчетов с различными именами.

Уголовное производство по факту получения Романчуком неправомерной выгоды рассматривается в Центральном районном суде Николаева на протяжении трех лет.