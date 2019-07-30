Глава ГФС Нефедов намерен запустить новую таможню к концу сентября

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что новая таможня заработает до конца сентября, а ее сотрудники пройдут подготовку.

Об этом он рассказал корреспонденту «Укринформа», в ходе пребывания в Трускавце в качестве одного из представителей так называемой Школы народных депутатов партии «Слуга народа»

«В новой таможне я пока единственный сотрудник. И новая таможня будет создана где-то к концу сентября», - сказал Нефедов.

В частности, он отметил, что для будущих работников новой таможни будет разработан определенный курс адаптации, своего рода «курс молодого бойца», чтобы подготовить их к этой работе.

Свое участие в учебной программе, организованной «Слугой народа» совместно с Киевской школой экономики для вновь избранных народных депутатов, Нефедов объяснил тем, что это очень важно для народных избранников.

«Если депутаты будут работать эффективнее, лучше будет не только всей стране и налогоплательщикам, но и мне реформу таможни будет проводить значительно легче», - сказал председатель Гостаможслужбы.

Напомним, в Минфине в рамках реформирования ГФС намерены разделить ведомство на налоговую и таможню.