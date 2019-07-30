Прокуроры не продлили домашний арест из-за состояния здоровья: В ГПУ объяснили, почему фигурант дела Гандзюк ездил на футбол

Игорь Павловский, который является фигурантом расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, вышел из-под домашнего ареста после окончания его срока и он ничего не нарушил, посетив 28 июля футбольный матч в Одессе.

Об этом «УНИАНу» сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Он пояснил, что срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении в связи с состоянием его здоровья.

Поэтому посетив футбольный матч в Одессе, он не нарушал условий меры пресечения.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины, совместно со следователями Генеральной прокуратуры Украины в среду, 19 июня, провели обыски у экс-главы Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева.

Утром 31 июля 2018 года Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.