В российском Торжке перед приездом патриарха РПЦ Кирилла уложили новый асфальт – после отъезда его сняли

В городе Торжок, в Тверской области России, снимают асфальт с моста, на котором его уложили незадолго до визита патриарха РПЦ Кирилла.

Об этом сообщают в соцсетях, передаёт «Инфорезист».

Очевидцы утверждают, что асфальт уложили тонким слоем от улицы Карла Маркса до площади Пушкина 21 июля. Приехал Кирилл, провел богослужение в Борисоглебском монастыре, посмотрел город, церкви и соборы. 26 июля на мосту стали проводить запланированные капитальные ремонтные работы. В настоящий момент на мосту дробят и снимают асфальт.

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