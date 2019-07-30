Украинка попала в рейтинг топ-5 женщин-предпринимателей по версии ООН

Зоя Литвин Украинская бизнесвумен Зоя Литвин попала в рейтинг топ-5 женщин-предпринимателей 2019 года по версии ООН.

Об этом она сообщила на странице Facebook.

«ООН меня только что внесла в ТОП-5 женщин-предпринимательниц года! Такая у них есть награда для женщин всего мира, которые делают его лучше своей работой. И украинская девушка в этом рейтинге впервые», – написала Зоя.

В сентябре она выступит в Нью-Йорке, на Ассамблее ООН.

По информации организаторов конкурса – «Arizona State University», Зоя Литвин является соучредителем киевской школы «Новопечерская», которая использует инновации, чтобы помочь реформе образования в Украине.

«Она реинвестирует дополнительную прибыль в свою общественную организацию «Освіторія». Образовательные проекты организации, которые включают бесплатную онлайн-платформу обучения и тренинги для учителей из неблагополучных районов, направлены на создание качественного и доступного образования по всей Украине», – пишут организаторы конкурса о деятельности предпринимательницы.

Отметим, что ежегодный рейтинг богатейших женщин планеты по версии Forbes в 2019 году возглавила совладелица французской компании «L'Oreal» Франсуаза Бетанкур Майерс.