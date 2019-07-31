На Николаевщине спасатели уничтожили найденные местными жителями миномётную мину и артснаряд

Жители сёл Николаевской области нашли на открытой территории миномётную мину и артснаряд.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в селе Николаевское Витовского района и селе Широколановка Веселиновского района местные жители нашли на открытой территории миномётную мину и артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметров времён Второй мировой войны.

В понедельник, 29 июля, группа пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения путём контролируемого подрыва уничтожила боеприпасы.

Ранее сообщалось, что николаевец пытался спрятать корпус от гранаты на детской площадке.