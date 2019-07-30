В Африке местные власти за 12 часов высадили 353 миллиона деревьев - это новый мировой рекорд

Чиновники высаживают деревья Власти Эфиопии приняли кардинальные меры для борьбы с изменением климата, совершив массовое высаживание деревьев. За 12 часов было высажено более 353 миллионов растений.

Об этом сообщает «BBC».

Главой данной инициативы, под названием «Зеленое наследие», выступил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Он также принимал участие в высаживании деревьев. Некоторые государственные учреждения были на день закрыты, чтобы чиновники приняли участие в проекте.

По данным ООН, в начале XX века 35% территории Эфиопии было покрыто деревьями. В начале «нулевых» их количество упало до 4%. Инициатива «Зеленое наследие» проходит в тысяче городов по всей стране. Главная цель проекта - высадить 4 миллиарда растений.

Премьер-министр Эфиопии также принял участие в акции

Власти Эфиопии говорят о том, что, посадив так много деревьев за день, они установили новый мировой рекорд. В 2016 году подобный рекорд был зафиксирован в Индии: тогда 800 тысяч волонтеров за день посадили более 50 миллионов деревьев. Как сообщает «BBC», критики премьер-министра Эфиопии уже заявляют о том, что с помощью «зеленой» инициативы он отвлекает людей от других проблем в стране - например, тяжелых этнических конфликтов.

Отметим, что городской голова Николаева Александр Сенкевич хочет, чтобы выпускники 11-х классов по окончанию школы высаживали по дереву. В связи с этим он поручил чиновникам разработать соответствующую программу.