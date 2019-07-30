В мэрии Николаева со спорами и претензиями обсудили проблему с большегрузами на дорогах – никаких решений не приняли, но мэр дал поручения

Во вторник, 30 июля, в Николаевской мэрии прошло заседание транспортной комиссии, где обсуждался вопрос разрушения дорожного покрытия автомобильных дорог общего и местного значения города Николаева, в связи с проездом большого количества тяжеловесных транспортных средств. Однако конкретных решений принято не было.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, заместитель начальника управления коммунального хозяйства города Максим Бевза сообщил, что дорожное покрытие из-за движения грузовиков разбито, однако целесообразности в проведении ямочных ремонтов нет, ведь большегрузы и дальше будут разрушать дорогу. Его поддержал и директор «Николаевавтодор» и депутат Сергей Шульгач, который отметил, что оснвоание дорожного покрытия, которое строилось еще в советское время, не предназначено для проезда грузовиков 24-40 тонн, ведь ранее допустимым был проезд до 14 тонн общего веса. Поэтому необходимо проводить капитальный ремонт, реконструкцию или же новое строительство, а это довольно большая сума для городского бюджета и без вложений стивидорных компаний и портов не обойтись.

В ходе обсуждения между депутатами и представителями общественности города возникла словесная перепалка на повышенных тонах, с употреблением ненормативной лексики и всевозможными претензиями.

— Какие дороги, что вы содержите? – возмутился один из активистов.

— В Николаеве никогда не было таких дорог, они стали только хуже за четыре года вашей каденции, - поддержал его второй активист.

Депутат Елена Киселева попросила прекратить этот балаган и отметила, что для того чтобы давать предъявы сначала нужно понять, что относиться к обязанностям исполнительной власти, а что нет.

— Вот эти отговорочки ваши мы все слышали. Нам не интересно какая исполнительная власть, а какая нет. Нам интересны дороги и для этого мы сюда пришли, чтобы посмотреть, как вы здесь проводите демократию, вместо того, чтобы ремонтировать дороги. У нас город Николаева – это гангрена на руке, а вы в ней бл*ть айфон держите (упрек в сторону директора ДЖКХ Сергея Коренева, которому до этого активисты сделали замечания касательно того, что он сидит в телефоне, - ПН). И этим вы что вылечите гангрену? Девченка, поняла. Не нужно челюсть открывать на меня, - ответил Елене Кеселевой еще один активист.

В свою очередь, представители общественности как вариант решения проблемы предлагали установить дополнительные стационарные ГВК. На что глава «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк сообщил, что в прошлые года управление неоднократно обращалось к городской власти с просьбой предоставить им эти ГВК, также они предлагали места, где их, возможно обустроить, однако ответа не последовало.

— Ну, развернут фуры с перевесом, а дальше что? Куда они поедут? Дальше разрушать дороги? – возмущались депутаты и отметили, что нужно думать об отстойнике.

На такое предложение, представитель АМПУ напомнил, что они готовы были обустроить отстойник для фур на въезде в город и решить проблему за свой счет, однако городская власть не приняла соответствующее решение. При этом, депутат Елена Киселева напомнила, что решение было принято, однако позже на него наложили вето, так как оно было незаконным. Ведь отстойник хотели обустроить на территории, предназначенной под городское кладбище. Поэтому она отметила, что необходима объездная дорога, однако ближайшие четыре ОТГ на это никогда не согласятся.

— Жители не согласятся, чтобы рядом с их селом проезжали все эти большегрузы! Никогда не согласятся! - заявила Киселева.

В свою очередь, представитель компании «Нибулон» отметили, что за последние четыре года им удалось сократить количество своего транспорта, который идет через город. Помимо этого, они готовы сократить еще больше, если им выделят участок в Матвеевке для обустройства там предприятия для возможности полного отсечения грузовиков, которые едут через город. Но мэр Александр Сенкевич отметил, что от такого решения ничего не изменится.

В итоге, мэр назвал всю встречу маразмом и заявил, что если бы он знал, что будет такой балаган, то не пришел бы сюда. При этом он дал поручение «Укртрансбезопасности» предложить конкретные места размещения стационарных ГВК, а чиновникам мэрии подвериться у юристов, может ли город закупить их и дать в пользование «Укртрансбезопасности», а также кто должен в таком случае их обслуживать и следить за их сохранностью.

Члены депутатской комиссии никаких решений не принимали. Единственное, что мэр, что глава комиссии Владимир Евтушенко попросили всех присутствующих до следующего вторника направить в мэрию свои предложения и рекомендации, которые будут рассмотрены.

Напомним, что 2 июля в Николаеве десятки фур припарковались на улицах, ведущих к морскому порту, тем самым создавая автомобильные пробки.

Также, 22 июля по утро 23 июля под Николаевом водители водители грузовых автомобилей с перегрузом разными способами пытались избежать проверки на пунктах габаритно-весового контроля.

Напомним, как на Николаевщине остановили фуру, везшую 64 тонны зерна, что в 2,5 раза больше допустимой нормы.

Как известно, в Украине на протяжении всего летнего периода движение автотранспорта общим весом более 24 тонн с нагрузкой в 7 тонн и более на ось при температуре выше 28 градусов тепла запрещено на всех автодорогах общего пользования. Перегруженный транспорт может повредить дорожное покрытие, особенно в жаркую погоду.