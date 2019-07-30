Скандальный замглавы Запорожского облсовета сравнил мужчину со светофором: «Достаточно примитивное создание в этих вопросах»

Председатель Запорожской организации партии «Самопомощь», заместитель главы облсовета и уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращению и противодействию насилию по гендерному признаку Владислав Марченко назвал мужчину «достаточно примитивным созданием», сравнив его со светофором.

Такое сравнение он привёл в интервью 061.

Напомним, что ранее Марченко написал сексистский пост против девушек в открытой одежде.

По его словам, она является сторонником традиционной семьи и старается это пропагандировать своим образом жизни.

«Но вопрос «как одеваться» - это вопрос моральных ценностей. Совершенно очевидно, я не хотел бы, чтобы моя семья видела вульгарщину. Хочу, чтобы вы все поняли: очень важно разграничивать слово «сексуальность» - то, что вы сейчас представляете (указал на журналистку 1+1 в шортах и с декольте, - ред.) и «вульгарщина”. Это совершенно разные понятия. Так вот мой пост и мои мысли конкретно о втором - о вульгарщине. По меньшей мере это неприлично к окружающим людям», - сказал он.

061: Когда люди пьют алкогольные напитки, это несет угрозу для окружающих. Когда люди курят в общественном месте, это тоже несет угрозу дляз доровья окружающих. А чем чревато то, что девушка занимается, пусть даже в очень коротких шортах, в спортзале?

«Для этого надо немножко изучить психологию мужчин, и вам станет все понятно. Мужчина и женщина - это разные вещи. Женщина - это очень сложный механизм, я бы так сказал, интеллект. Мужчина - это … Я признаюсь честно, мужчина - это достаточно примитивное создание в этих вопросах. Если говорить аллегорией, это светофор, у которого даже нет желтого цвета. Есть зеленый и красный».

«Но еще раз хочу сказать: женщина - это самое ценное, что есть на этой земле. Это то, что движет и развивает наш мир. И женщина должна быть неприступной, я так считаю. Вот пусть меня сексисты простят, женщина - это посерьезней, чем мужчина»

061: Кому женщина должна?

«Мне женщина ничего не должна», - сказал Марченко.

061: Вы сказали, что женщина должна быть неприступной. Кому она должна?

«Я не понимаю».

1+1: Вы, возглавляя комитет по гендерному равенству, утверждаете публично, что женщина должна как-то одеваться, что женщины и мужчины - это разные создания и так далее.

«Я хочу сказать как член этого общества. Вот нашего общества».

1+1: А чем тогда вообще занимается ваш комитет?

«Для этого вам надо изучить, чем занимается наш комитет. Это не только как женщины одеваются. То, о чем мы сейчас говорим - это вообще процентов 20. И когда к нам приходят, когда есть насилие над женщинами по селам, когда пьяный мужик насилует женщину, которая как-то выглядит, мы разбираемся в этих вопросах и узнаем причину. Потому что пьяный мужчина, когда видит красивую женщину, у него нет вообще никаких «стопов». Этих проблем масса, вы это знаете. В нашей области в том числе», - отметил Марченко.

Когда журналистка 1+1 попыталась все же выяснить, нормально ли, что она ходит в коротких шортах и с декольте с точки зрения Владислава Марченко, на что он ответил:

«Вы прекрасно выглядите. Если бы я был не женат, я бы пригласил вас поужинать сегодня. С удовольствием»

061: Как вы считаете, возможно ли, чтобы европейский чиновник в другой европейской стране опубликовал такой пост?

«Я считаю, что европейские чиновники и представители европейских и западных фондов, которые активно комментировали пост откровенной грязью, нецензурщиной, они не имеют права занимать и управлять теми органами европейских и западных организаций из-за той ругани под постами».

Ранее сообщалось, что суд Брюсселя приговорил мужчину за сексистскую реплику, сказанную полицейской в ​​общественном месте.