Когнитивные технологии Украины. Часть восьмая. Историческая.

Эксперт: Электронное градостроительство на новейшей базе программной платформы Web 2.0 обеспечит Николаеву инновационное лидерство

https://www.mk.mk.ua/rubric/articles/2011/02/09/03631/

www.mk.mk.ua

09.02.2011 23:22

7 ноября 2010 года Интернет-издание www.mk.mk.ua опубликовало мою статью «Будущее Украины – в инновационном лидерстве местных общин». На сегодня ее прочитало 489 посетителей. Если отбросить мои посещения сайта для работы с текстом, то человек 450 все-таки статью если не прочитали, то «подержали в руках». Для такого специфического материала это уже большой показатель интереса. Настолько большой, что дает основание продолжить тему. Так сказать, расширить и углубить.

Но есть еще и повод. Информационный. В виде новостного материала Интернет-издания www.mukola.net от 4 февраля с.г. об открытом заседании Рабочей группы по внедрению технологий электронного управления и электронной демократии, проведенном в горисполкоме 3 февраля с.г. На хлесткий заголовок сообщения «Мэр хочет потратить миллион на электронные планшеты для депутатов» последовали не менее хлесткие комментарии. Причем в техническом отношении практически все правильные.

Именно поэтому все «стрелы» критики и критиков сошлись на iPad и на мэре В. Чайке. И напрасно. На самом деле мэр только на примере этого «планшета» в рабочем порядке обсуждал технологию электронного голосования в городском совете. Кто досидел до конца или имеет полнотекстовую запись заседания, может вспомнить два важных штриха. В самом конце заседания В.Чайка спросил у присутствующих: «Кто будет писать ТЗ (техническое задание – П.С.)?», а депутату горсовета В. Худякову разъяснил, что все волнующие его технические вопросы по закупке оборудования для системы решает не мэр, а исключительно тендерный комитет горисполкома по установленной Законом процедуре. То есть, телегу впереди лошади (технику впереди тендера) В.Чайка все-таки не поставил.

Но нет худа без добра: вызвавший путаницу неосмотрительно использованный мэром пример породил дискуссию и выявил в городской среде внимательных и неравнодушных IT-профессионалов, а Интернет-среда донесла их мнение до жителей нашего города. Завязалась дискуссия, которая, уверен, даст еще большие плоды после того, как полная документация тендера, включая все технические условия на закупаемую систему, а, возможно, и упомянутое В.Чайкой ТЗ на систему, уже не говоря о техническом проекте на неё, будут опубликованы на официальном сайте городского совета, и не только в разделе «Державні закупівлі».

Дело в том, что предлагаемая система голосования депутатов горсовета – не просто точный учетчик голосов, что, безусловно, очень важно, но еще и важнейшее звено в маршрутной технологии подготовки и принятия судьбоносных для города и горожан решений. Поэтому-то и внимания к этой системе со стороны городской общины должно быть уделено гораздо больше, чем в кратких комментариях к статье на сайте www.mukola.net.

От себя замечу, кстати, что хотя в объявлении о проведении открытых торгов, опубликованном на портале горсовета, закупаемая система числится как «обладнання електроакустичне (комплексна бездротова електронна система голосування (конференц система)», на самом деле - это компьютерная система! И создаваться она должна в порядке, определенном действующим в настоящее время постановлением Кабинета министров Украины от 4 февраля 1998 года № 121 (с последним изменением от 21.07.2010) «Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації», которое как раз и требует:

а) Визначення потреби у засобах інформатизації та вивчення питання щодо можливості їх модернізації для забезпечення виконання необхідних функцій;

б) Розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації;

в) Обґрунтування необхідності використання особистих немайнових та (або) майнових прав інтелектуальної власності на засоби інформатизації;

г) Розроблення технічного завдання на створення або модернізацію засобів інформатизації;

д) Розроблення технічного та робочого або техноробочого проекту створення чи модернізації засобів інформатизації, і таке інше,

а также выполнения требований всех относящихся к данному «засобу інформатизації» государственных стандартов на обязательных этапах работ.

Вызвавшая живой интерес нашего городского Интернет-сообщества частная, локальная проблема внедрения электронного голосования выявила и проблему общую, стратегическую: кто, как, чем и каким образом будет информатизировать город, т.е. создавать Комплексную Систему «Электронный город Николаев», в составе которой и находится обсуждаемая СЭГ.

В режиме вышеописанной «боевой работы», напрямую связанной с городским бюджетом, стали реально очевидными, как минимум, два факта:

а) утвержденная решением городского совета № 47/21 от 24 июня 2010 года городская программа «Електронне врядування та електронна демократія в місті Миколаєві на 2010–2015» не имеет собственного специфического внутреннего механизма для управления реализацией запланированных ею сложных и ответственных мероприятий, а функции этого механизма возложены пока исключительно на традиционно сложившиеся органы городской власти и управления, которые ни инструментов, ни технологий для решения таких сложных и ответственных задач не имеют. Это может просто «завалить» Программу, т.е. не будут выполнены ее задачи, не будут достигнуты ее цели;

б) но и с целями Программы, как оказывается, на сегодня не всё в порядке. Вполне добротно, но «скалярно», «на все случаи жизни» разработанная на момент ее утверждения в июне 2010 года, Программа не ориентирована на те, без преувеличения, революционные изменения, которые произошли и происходят в нашей стране с того времени. И потому в том виде, как она есть сейчас, без существенной ее доработки новым составом городского совета и с учетом новых условий, она не может служить «векторным», целеустремленным механизмом реализации на местном уровне программы Президента Януковича В.Ф. «Украина – для людей !» и дальнейших его реформационных инициатив. А именно такое ее назначение и должно стать главной целью программы, откуда пойдут и приоритеты, и мероприятия, их актуальность и очередность. И новые дискуссии, но уже в рамках новой парадигмы, соответствующей новым реалиям.

Исходя из вышесказанного и верно следуя заявленной нами ранее теме инновационного лидерства местных общин, мы продолжаем поиск путей для инновационного лидерства в Украине нашего родного города Николаева.

На этот раз мы предлагаем вниманию наше эскизное видение будущей Комплексной Системы «Электронный город Николаев», которую мы считаем не только ведущим фактором, мощным двигателем выживания, развития и процветания Николаевской городской территориальной общины в усложняющихся и ужесточающихся условиях глобализованного мира, но и источником новых проблем, выступающих в виде так называемого «кризиса развития», которые обязательно появятся, если люди, ее создающие, не будут учитывать сложность всего того, что связано с этим нововведением, глобальным и кардинальным для нашего города.

Итак, начнем, как говорится, с Божьей помощью.

Электронный город Николаев:

Что это такое?

Прежде всего, обратим внимание на насыщенность смысла, заключенного в этих трех словах, и, соответственно, на многозначность самой формулировки «Электронный город Николаев».

Во-первых, «Город Николаев» - это сложная, динамичная, нелинейная и неравновесная социально-гуманитарная система, включающая в себя 500 000 человек, проживающих на разделенной крупными реками территории в 253 квадратных километра, расположенной в мягкой климатической зоне, обеспеченной выходом к морю крупнотоннажных судов. Это город, имеющий в прошлом мировую славу строителя лучших и сложнейших боевых кораблей и гражданских судов, турбин, целого ряда электронных боевых систем реального применения, а сейчас, как и вся Украина, находящийся в глубоком системном затяжном кризисе.

Во-вторых, «Электронный город» - это высокотехнологичная общегородская информационно-знанностная компьютерно-коммуникационная технико-технологическая система, включающая в себя программно-технические средства, объединенные широкополосными каналами проводной и беспроводной связи и включенные в мировое Интернет- и внутригородское Интранет-пространство, банки и базы знаний, беспроводное и кабельное телевидение, мобильную телефонную связь, электронные библиотеки и многие другие, основанные на электронике, изобретения, которые уже существуют или могут явиться в мире.

В-третьих, как результат объединения двух вышеописанных сложных систем, Комплексная Система «Электронный город Николаев» - это общегородская информационно-знанностная компьютерно-коммуникационная социально-техническая система, объединяющая проживающих в городе людей в умную, сильную, подвижную территориальную общину, способную силой своего знания и духа, умноженной мощностью цифровых технологий, использовать преимущества и преодолеть проблемы города, чтобы обеспечить устойчивое выживание, развитие и процветание каждого жителя города и всей его общины в целом в условиях, мягко говоря, весьма немилосердного к ним глобализованного мира XXI века.

Короче говоря, «Электронный город Николаев» - это принципиально новый город, который благодаря научно-техническому прогрессу и усилиям его граждан становится, наконец, гармонически сбалансированной совокупностью фундаментальных начал природы - вещества, энергии и информации.

Из всего сказанного следует важнейший вывод, что, в-четвертых, «Электронный город Николаев» - это сложная социально-техническая система, которая совершенно не терпит панибратски упрощенного отношения к себе и требует к себе обхождения, что называется, «на цыпочках», т.е. постоянного и добросовестного диалога человека с природой объектов, ее составляющих.

Дело в том, что сложность любого объекта определяется не количеством составляющих его самостоятельных частей, которое растет по линейному закону, а количеством связей между этими составными частями, которое в стационарных (не изменяющихся во времени) системах растет по квадратичному закону, а в динамичных (изменяющихся во времени) – по экспоненциальному или даже по факториальному закону.

Именно эта разница между линейно понимаемым ЛПРами (Лицами, Принимающими Решения), объемом трудностей, на который планируются и выделяются ресурсы реформирования, и объективно существующим объемом этих трудностей, учтенных самой природой по ее законам быстрорастущей нелинейной зависимости, и является причиной, источником и движущей силой кризиса развития, возникающего в реформируемой системе при попытке избежать всестороннего учета действительно существующих препятствий на пути безопасного и эффективного нововведения.

Все это надо основательно знать и твердо помнить, чтобы у энтузиастов, заказчиков, разработчиков и пользователей нововведения под названием „Электронный город Николаев" не возникало преждевременной и излишней эйфории и неоправданных ожиданий, чтобы с самого начала работы над нововведением все они основательно осознали те сложности и трудности рискового наукоемкого производства сложного объекта, которые будут встречаться на пути разработки и внедрения этого нововведения, чтобы они, эти люди, имели и проявляли достаточную целеустремленность, последовательность, волю и выдержку для них преодоления.

Именно исходя из вышеизложенных соображений, Николаевский городской интеллектуально-компьютерный клуб «Третья волна» предлагает такой путь построения Комплексной Системы «Электронный город Николаев», который основан на всестороннем учете феномена сложности в этом инновационном процессе. Такой подход не допускает вреда и ущерба каждому жителю, городской общине и городу Николаеву в целом, которые могут быть нанесены неосторожной, непредусмотрительной, несистемной информатизацией нашего города.

Электронный город Николаев:

Как его построить?

Строить Электронный город Николаев должна вся городская община, вооруженная инструментально-технологическими средствами и организационно-технологическими структурами, необходимыми и достаточными для этой сложной и ответственной совместной деятельности.

Строительство Электронного города Николаева должно происходить с солидарным участием в нем власти, общества и бизнеса города.

Свой вклад в строительство Электронного города Николаева может внести любой гражданин, любая организация или территория любой страны. Такой вклад подробно фиксируется в соответствующей базе данных с обязательным указанием характера и содержания вклада, полных и доступных реквизитов вкладчика, даты вклада и траектории применения этого вклада в процессе строительства. Авторское право остается за идееносителем.

Возглавлять строительство Электронного города Николаева должна его законная власть в лице городского совета, городского головы, исполкома городского совета, максимально обладающая консолидированным знанием о городе и его проблемах и законными возможностями расширять и совершенствовать это знание.

На тех направлениях, где компетенция городских властей недостаточна, привлекаются контрагентские организации, ответственные исполнители.

Электронный город Николаев:

Чем его строить?

В качестве основного инструментально-технологического средства построения Комплексной Системы «Электронный город Николаев» предлагается использовать осуществленную на новейшей базе программной платформы Web 2.0 проектно-аналитическую структуру под условным рабочим названием «креативный реактор».

Основным методом работы креативного реактора является самоорганизация местной общины, основным движущим его ресурсом является живое человеческое знание горожан, сконцентрированное, упорядоченное и канализированное средствами компьютерно-коммуникационных технологий в виде «коллективного разума города».

Материальной средой реализации знания горожан, обработанного в виде решений муниципальной или государственной власти, являются производственно-творческие коллективы стратегического программирования отдельных сфер жизни города, организованные по отраслевому или межотраслевому принципу с солидарным в них участием власти, бизнеса и общины города.

Материальной средой накопления и обработки знания горожан, то есть по сути - мозгом коллективного разума города, является городская информационно-коммуникационная программно-компьютерная система в виде креативного супермегапортала „Электронный город Николаев", состоящего из семейства технологически-однородных, целеустремленно взаимосвязанных и взаимосогласованных между собой типовых порталов распределенного инновационного проектирования отдельных сфер жизни города, обеспечивающих вертикальную сводимость показателей функционирования подразделений, направлений, сфер жизни города в координатах международного оценивания стран, регионов и городов мира.

Электронный город Николаев:

Что он даст?

Построенная по всем правилам низкоэнтропийного и энтропийно-понижающего функционирования сложных социально-технических и человеко-машинных объектов с использованием надежного, устремленного в будущее системно-интероперабельного программного обеспечения, Комплексная Система «Электронный город Николаев» позволит резко, скачкообразно, поднять рейтинги нашего города в системе международного оценивания до уровня наиболее успешных городов Европы и мира, что даст лавинообразно растущий приток высококачественных инвестиций, благодаря которым будут созданы новые и восстановлены старые конкурентоспособные рабочие места, преимущественно в области экономики знаний и наукоемких технологий.

Здесь мы видим и имеем возможности превратить город Николаев в международный Центр информационно-коммуникационных услуг для населенных пунктов Украины, Европы и мира.

Практика глобальных социально-компьютерных сетей личного общения (Facebook, Одноклассники, ВКонтакте и т.п.) показала возможности сетевых технологий, которые легко приспосабливаются для межмуниципального общения с целью создания международных межмуниципальных объединений (кластеров, консорциумов и т.п.) населенных пунктов стран мира, уже организованных по какому-либо принципу: ассоциаций, структур административно-территориального устройства, конкурсов, грантовых ареалов, международных союзов, договоров и организаций и т.д.

Уже сейчас существуют и, по нашим наблюдениям, нуждаются в таких межмуниципальных коммуникациях, как минимум, следующие естественно возникшие или целеустремленно созданные национальные и международные конгломераты населенных пунктов:

а) административно-территориальная структура Украины (30 000 населенных пунктов с 12 000 органов местного самоуправления);

б) административно-территориальные структуры стран СНГ, в которых русский язык является официальным или доступным (не менее 300 000 территориальных единиц);

в) Международный Черноморский Клуб (27 городов из 8 стран),

г) Международная ассамблея столиц и крупных городов (84 города из 10 стран СНГ);

д) операционная программа Евросоюза «Черное море 2007-2013» - не менее 50 крупных населенных пунктов из 9 стран Европы;

е) объединение крупных городов Европы “EUROCITIES” (140 городов из 30 стран Европы).

Список таких конгломератов населенных пунктов можно легко пополнить. Благо, Интернет теперь «все знает» и, по большому счету, если задавать ему правильные вопросы, никогда не обманывает и не вводит в заблуждение.

Если наш город, используя новейшие мощные программные продукты, воспользуется упомянутыми и подобными им возможностями и станет международным информационно-транспортным узлом, оказывающим как минимум, коммуникационные, а как максимум, информационные и экспертные услуги населенным пунктам Украины, Европы и мира (слава Богу, Интернет любое расстояние между абонентами сети сводит до расстояния руки, вытянутой до пульта компьютера), то инновационное лидерство ему будет обеспечено всерьез и надолго.

Имея Центр информационно-коммуникационных услуг для населенных пунктов Украины, Европы и мира, наш город сможет организационно инициировать и технологически поддержать создание мощного международного межмуниципального консорциума, который методом синергетического взаимодействия входящих в него естественных поселений или их территориальных конгломератов сможет решать проблемы построения информационного общества своих стран и на этой основе укреплять конкурентоспособность как собственную, так и стран, в которых находятся его члены, повышать благополучие своих граждан за счет развития более совершенной и эффективной экономики знаний.

Все желающие и способные принять участие в указанных Проектах могут получить более подробную и предметную информацию по электронному адресу stekhinpdm@rambler.ru.

П. Стехин, президент Николаевского городского интеллектуально-компьютерного клуба «Третья волна», 09.02.2011.

https://www.mk.mk.ua/rubric/articles/2011/02/09/03631/