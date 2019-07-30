Uklon поднял сумму страхования жизни пользователей до миллиона гривен

Uklon и Страховая компания ARX (бывшая AXA) подняли сумму страхования жизни пассажиров и водителей сервиса до миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении компании Uklon

– Миссия Uklon сделать так, чтобы каждый мог подвозить каждого. Комфортно и безопасно. Поэтому в 2017 году Uklon стал первой компанией в Восточной Европе, которая внедрила такого рода решение. Почти за два года распространения страхования жизни райдеров и драйверов, произошел 151 страховой случай. Большинство случаев — это незначительные повреждения, такие как ушибы или синяки. Только 12 случаев сопровождались риском госпитализации. Смертельные случаи отсутствуют. Это приятная для нас статистика, ведь она показывает, что ездить с Uklon безопасно. К тому же, она опровергает тезисы о небезопасности современных райд-шеринг сервисов, — говорит СОО Uklon, Сергей Смусь.

Сергей Смусь – Сегодня мы увеличиваем сумму страхования жизни пользователей со 100 000 гривен до миллиона гривен на одно ДТП. А минимальную выплату по незначительным травмам до 5 000 грн без медсправки, а с медсправкой до 7 000 грн. Также мы расширяем покрытие страхования на посадку и высадку райдера, потому что сталкивались с нестандартными ситуациями травмирования. Например, один драйвер поскользнулся в гололед, пока выдавал багаж райдеру — заявляет Сергей Смусь.

Во время поездки и пассажир, и водитель уже пользуются страховкой – страховая программа автоматически включается с момента посадки пассажира в автомобиль и действует до завершения поездки. Сообщить о ДТП можно позвонив на горячую линию Uklon или используя приложение: функция доступна во время поездки или в истории поездки.

Начать подвозить людей комфортно и безопасно вместе c Uklon можно после заполнения формы в приложении Uklon Driver или на сайте: http://bit.ly/2KL09If

Cамые активные водители, пользователи Uklon Driver, в Николаеве смогут получать еженедельные бонусы до 1000 гривен, помимо ежедневных. А также, по желанию, нанести брендированные наклейки компании на свои автомобили, и получать дополнительные ежемесячные бонусы суммой до 7000 гривен.