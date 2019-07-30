В Южноукраинске установили ГВК из-за «Дорлидера», который возит щебень с существенным перевесом, – начальник УТБ Гринюк

В Южноукраинске установили весовой комплекс, потому что скандально известная фирмам «СК «Дорлидер» из карьера в Первомайском районе возит в машинах щебень с перегрузом - по 50-60 тонн.

Об этом во вторник, 30 июля, в ходе транспортной комиссии заявил начальник «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, сегодня в мэрии Николаева со спорами и претензиями обсудили проблему с большегрузами на дорогах – никаких решений не приняли, но мэр дал поручения.

Активист Денис Борисов поинтересовался зачем в Южноукраинске поставили ГВК, если есть более проблемные места. На что Александр Гринюк сообщил, что ГВК установили из-за проблем с одесским перевозчиком «Дорлидер».

— В Мигии есть карьер, который принадлежит «Дорлидеру», который никак не хочет возить в допустимых нормах. Он возит от 50 до 60 тонн. Портит дорогу и в Южноукраинске, и в Мигии, и в Благодатном. Поэтому ставится ГВК в Южноукраинске, потому что объехать невозможно через атомку, - пояснил начальник «Укртрансбезопасности» в Николаевской области.

При этом он отметил, что большинство машин с щебнем из Вознесенска идут с весом в 40 тонн, поэтому там ГВК не нужен.

— Я им тогда пообещал не трогать по осям, они все время выполняют свои обязанности. Может быть где-то 41, неправильно погрузили, - отметил Александр Гринюк, добавив, что перегруженные машины он видит и без взвешивания

Напомним, как 22 июля по утро 23 июля под Николаевом водители водители грузовых автомобилей с перегрузом разными способами пытались избежать проверки на пунктах габаритно-весового контроля.

Как известно, в средине июня Антиминопольный комитет Украины оштрафовал взаимосвязанные фирмы «СК «Дорлидер» и «Полтавабудцентр» на общую сумму в 15,6 миллионов гривен за то, что они «соревновалась» за победу на 17 тендерах по ремонту дорог в Николаеве. Также АМПУ запретил этим фирмам в публичных закупках в течение трех лет. Фактического директора двух фирм Араика Амирханяна задержали сотрудники СБУ непосредственно в помещении АМКУ 19 июня.

Однако, хозяйственный суд Киева приостановил решение АМКУ о запрете фирмам «СК «Дорлидер» и «Полтавабудцентр» участвовать в публичных закупках, а также о взыскании штрафа.