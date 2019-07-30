Мэр Сенкевич предложил брать с перегруженных фур по 10 гривен за тонну, чтобы отремонтировать улицы Новозаводскую и Турбинную

Городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил брать с каждого большегруза, которые проходят через улицу Новозаводскую и Турбинную, символичную плату - по 10 гривен за тонну, чтобы отремонтировать дорогу.

Об этом речь шла во вторник, 30 июля, в ходе заседания транспортной комиссии, где обсуждался вопрос разрушения дорог города в связи с проездом большого количества тяжеловесных транспортных средств.

Как известно, ранее николаевцы просили отремонтировать улицу Новозаводскую и 12-ю Продольную, но комиссия по вопросам транспорта перенаправила вопрос на мэра Сенкевича.

Так, мэр поинтересовался на каком этапе находится тендер по изготовлению проекта по ремонту улицы Новозаводской, на что директор ДЖКХ Сергей Коренев сообщил, что дорогу от Херсонского шоссе до железнодорожного вокзала планируют сделать в железобетоне.

— Это будет пилотный проект. Срок службы этой дороги в два раза выше, чем служба асфальтобетонной дороги. И грузоподъемность и крепость дороги значительно выше. А стоимость строительства не намного дороже, чем асфальтобетонной дороге, - отметил Коренев.

Депутат Елена Киселева предложила в таком случае проводить капитальный ремонт на условиях софинансирования со стороны стивидорных компаний.

Елена Киселева (по центру) Сергей Коренев (справа)

— Мы сегодня пытались собрать компании, которые занимаются грузоперевозками в Николаеве, чтобы задать простой вопрос. У нас есть улица Новозаводская, представители полиции не могут контролировать (поток большегрузов по улице Новозаводской, - ПН). При том, что ко мне приходят люди и обращаются с тем, что большегрузный транспорт едет по улице Космонавтов. Есть такие факты? Есть. Я вам скажу проблему - это состояние дороги по улице Новозаводской. Я обращаюсь к представителям этого бизнеса - порта, если ваша бизнес-модель убивает дороги, а сегодня они бьют одну дорогу (Новозаводскую, - ПН), завтра они поедут на Космонавтов, после этого на Троицкую, а потом начнут ездить с другого края города. Тут вопрос. Ездите по своей Новозаводской, пожалуйста, убивайте свой транспорт, ломайте колеса, уничтожайте машины. Вы же сделали такую дорогу. Не мы же три года назад ремонтировали ее, что она так сломалась. Поэтому у меня есть предложение: есть перегруз, есть вся эта информация, давайте собирать по 10 гривен с тонны, собрали, организовали фонд... и направляем деньги, которые идут по целевому фонду, конкретно на улицу Новозаводскую и улицу Турбинную. Пожалуйста, это все по честному. 10 гривен с тонны мы собираем и потихоньку - метр за метр сделаем эту дорогу, - предложил мэр.

Также он отметил, что сейчас в бюджете опять необходимо найти деньги на то, чтобы «закатать ее мусором, чтобы обеспечить проезжаемость».

Напомним, что 30 июля, в Николаевской мэрии прошло заседание транспортной комиссии, где обсуждался вопрос разрушения дорожного покрытия автомобильных дорог общего и местного значения города Николаева, в связи с проездом большого количества тяжеловесных транспортных средств. Однако конкретных решений принято не было.