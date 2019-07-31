Китайский мальчик случайно нашел кладку яиц динозавра, которым может быть 66 миллионов лет

В Китае 10-летний мальчик обнаружил яйца динозавра, когда играл на набережной в городе Хэюань.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Daily Mail».

Эксперты полагают, что 11 яиц, каждое длиной около 9 сантиметров, были отложены примерно 66 миллионов лет назад, в конце мелового периода.

Ученик третьего класса по имени Чжан Янчжэ сказал, что он первоначально увидел «странный камень» в почве, но потом вспомнил, что видел подобные «камни» на экскурсии в музее и понял, что это может быть яйцо динозавра. Эксперты подтвердили его предположение, а затем откопали еще 10 яиц поблизости.

В общей сложности, сотрудники музея динозавров Хэюань обнаружили 11 яиц динозавров, которые, по их мнению, образовали целое гнездо. Яйца были доставлены в музей динозавров Хэюань для исследований, чтобы определить, к какому виду рептилий они принадлежат. По словам матери мальчика, Янчже любит науку, особенно динозавров, и прочитал много книг о них.

Хэюань, город с населением в три миллиона человек, считается китайским «домом динозавров». В 2015 году рабочие, выполняющие дорожные работы, нашли кладку из 43 окаменелых яиц динозавров. Первое зарегистрированное яйцо динозавра в Хэюане было найдено в марте 1996 года у реки Донг. С тех пор в городе и окрестностях нашли более 17 тысяч яиц.

Напомним, что ранее в Британии археологи нашли древнеримский артефакт, изготовленный в начале нашей эры в Херсонесе.