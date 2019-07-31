Украинская команда на Международной ученической олимпиаде по химии получила золотую, две серебряные и бронзовую медали

Участники украинской команды на Международной ученической олимпиаде по химии получили золотую, две серебряные и бронзовую награды.

Об этом сообщает «Инфорезист».

Участие в олимпиаде приняли около 200 школьников из 75 стран мира. Они демонстрировали свои знания в практическом и теоретическом турах. Украину представляли 4 школьника, каждый из которых занял призовое место.

«Золото» завоевал Александр Кудрик, ученик киевского лицея №100 «Подол», «серебро» - Лиля Дубенская и Гордей Андросов из Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ имени Ивана Франко, «бронзу» - Анатолий Кузнецов, ученик Львовского физико-математического лицея.

Отмечается, что научным руководителем команды был специалист Научно-производственного химико-биологического центра КНУ имени Тараса Шевченко Константин Гавриленко.

Отметим , что украинские школьники завоевали шесть медалей на международной олимпиаде по математике IMO-2019, которая проходила в Британии. А ранее николаевский школьник завоевал серебряную медаль на Международной математической олимпиаде.