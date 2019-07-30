Нетрезвый подросток из Николаева пытался задушить чайку в Болгарии

Житель города Николаева, находясь на отдыхе в Болгарии, поймал живую чайку, бил её и пытался задушить.

Об этом пишет издание «Новости-Н».

Парень из Николаева по имени Дмитрий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал чайку и начал издеваться над птицей. На видео видно, как он бьет чайку сначала головой, потом ладонью. Это происходит под смех его друзей. Когда молодой человек обхватывает шею птицы рукой и начинает её душить, компания подростков попросила её отпустить, но Дмитрий отказался. Осталась ли птица жива неизвестно, видео просто обрывается.

Сам «герой» видео уже удалил свои страницы в социальных сетях, так как его поступок вызвал негативную реакцию общества.

Напомним, что ранее николаевский «рэпер» Delta Arthur опубликовал видео, как он покурил марихуану на балконе мэрии. Полиция открыла на него уголовное производство, после чего Delta Arthur записал видео со своими извинениями и заявил, что курил не наркотики.