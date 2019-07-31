«Нет оснований отказать»: Барна считает, что Николаевский аэропорт успешно пройдет аудит и МАУ запустит рейс на Киев в октябре

Директор КП «Николаевский международный аэропорт« Федор Барна рассчитывает, что предприятие успешно пройдет аудит МАУ и, если авиакомпания найдет самолет, то рейс «Николаев-Киев» запустят уже в октябре.

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, во время визита на Николаевщину Президент Владимир Зеленский дал распоряжение, чтобы аэропорту дали в рамках эксперимента диспетчера «Украэроруха», чтобы можно было наладить запуск регулярных рейсов. Он пообещал способствовать заходить авиакомпаниям на КП «Николаевский международный аэропорт». Барна сказал, что сможет обеспечить ежедневное наполнение рейса «Николаев-Киев».

– У нас МАУ 1 августа проводит аудит. Я думаю, у нас все будет в порядке. Они там ищут самолет. […] Мне задавали вопрос, держит ли Зеленский слово, я сказал, что да. Был в Администрации Президента, встреча там была с президентом МАУ, вели переговоры. Они ищут самолет, мы со своей стороны готовимся. Если все будет хорошо, то продажа будет объявлена через определенное время. Но не хочется сглазить – мало желающих вокруг Николаева, чтобы мы не работали, –

По мнению Федора Барны, у МАУ нет оснований, чтобы после проведения аудита отказать КП в назначении рейса. Сам аудит может завершиться в течение дня.

– У нас абсолютно все, что касается состояния взлетного поля, состояние подготовки персона, наличие техники, аэровокзал, возможность безопасно совершать полеты – нет оснований отказать. Потребность есть и они все это понимают. Что может стать препятствием, так это отсутствие самолета. Но они обещали найти самолет […] Они готовы летать с октября, если все сложится – пройдем аудит и найдут самолет. Соответственно, если с октября начнут летать, то билеты нужно продавать уже с начала августа. Теперь наша задача, чтобы все сложилось. Я думаю, что на аудит хватит одного дня. У нас аэропорт сертифицирован по международному стандарту ISO 9001:2015, мы получили его две недели назад, у нас отработаны все технологии взаимодействие с подразделениями предприятия, – сказал Барна.

Сейчас еще неизвестно какая цена может быть у авиарейса «Николаев-Киев», но по словам директора аэропорта, стоимость будет приблизительно такая как в Одессе или Херсона.

– Я думаю, что билет будет как и в ближайших аэропортах возле Николаева: Херсон, Одесса. Чем раньше покупаешь, тем дешевле. точных расчетов еще пока нету. Ждем аудит МАУ, – отметил Федор Барна.

Напомним, что Барна считает, что после запуска регулярных рейсов с Николаевского аэропорта в Киев политическая составляющая «немножко уйдет»