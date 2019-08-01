Глава Николаевского облсовета обратится к нардепам с просьбой поднять вопрос о расчистке рек Южный Буг и Ингул

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко собирается обратиться к народным депутатам от Николаевщины с просьбой поднять вопрос о расчистке рек в области.

Такое заявление она сделала в эфире передачи «Добрый вечер».

По словам Москаленко, вопрос экологии многие обходят стороной, так как либо не верят, что им могут заняться на государственном уровне, либо потому, что на нём не получится пропиариться.

- Но я все-таки хочу поднять этот вопрос, потому что когда ездишь по районам и там, где есть речка, люди подходят и спрашивают когда будет расчистка рек, водоёмов. У нас здесь рядом и море. Поэтому я буду обращаться ещё с официальным письмом, чтобы подняли вопрос о разработке государственной программы. Она есть на каком-то уровне, но нет под нее финансирования. Это и сразу питьевая вода Николаевщины – программа, о которой говорили те же кандидаты, и все связанные вещи. Поэтому я хотела бы, чтобы экологическим вопросам уделили внимание, - рассказала глава облсовета.

Она отметила, что большой проблемой является и недостаток финансирования этой отрасли.

- К сожалению, в той каденции этого не произошло, хотя были обращения от облсовета, в том числе и по лесной отрасли. Потому что она уже четыре года нашей каденции не финансируется из государственного бюджета. И я понимаю, что если брать глобально – эти вещи составляют 90% влияния на наше здоровье, - подчеркнула Москаленко.

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