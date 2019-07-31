В Украину из Ливии вернулся моряк, которого три года держали в тюрьме

В Киев из Ливии вернулся один из украинских моряков, который удерживался в одной из тюрем с 2016 года.

Об этом сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

«Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года», — написал дипломат.

Вместе с тем Заяц добавил, что украинская сторона продолжает работать над тем, чтобы скорее вернуть домой из Ливии и других стран всех украинских моряков.

В марте 2016 года в территориальных водах Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов был задержан экипаж судна Captain Khayyam, в состав которого входили также граждане Украины. Двое украинцев были освобождены в декабре того же года.

Напомним, ранее троих украинских моряков, которых удерживали нелегальные мигранты на корабле в Средиземном море, освободили из плена.