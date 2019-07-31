«У них есть документы, но лучше, если прокуратура разберется»: Ермолаев о строительстве возле сквера в Николаеве

Фото из Facebook Начальник департамента внутреннего финансового контроля, противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев заявил, что у фирмы «Кордон», которая занимается строительством магазина со спортивным клубом на улице строителей, есть все необходимые документы. Но считает, что если есть вопросы касательно выдачи земли на этом участке еще в 2007 году, то правоохранительные органы должны вмешаться.

Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Добрый вечер».

Как известно, николаевцы пожаловались на строительство в зеленой зоне на улице Строителей. Директор фирмы «Кордон», которая проводит работы, Надежда Немова заявила, что все законно. По ее словам, что земельный участок в аренду отвели еще в 2007 году под строительство магазина непродовольственных товаров. В последующие года аренда территории продлевалась, однако строительство не происходило из-за отсутствия финансирования у арендатора. Также она добавила, что проводить строительные работы на участке можно, ведь в соответствии с планом зонирования утвержденным решением горсовета № № 36/13 от 17 мая 2018 года земельный участок находится в торговой зоне Г-6, которая предназначена для размещения объектов торговли (магазинов, торговых комплексов, рыночных комплексов.

– Еще на выходных там начали ставить забор, и в первый же день наши сотрудники выехали, взяли с собой специалистов из департамента ЖКХ. Мы, конечно же, разбирались с ситуацией, но конкретный вывод – на сегодняшний день у застройщика присутствуют все документы, которые дают ему право на этот земельный участок, которые дают ему разрешение на строительство: договор аренды земли и разрешение ГАСКа на начало строительных работ, – рассказал Ермолаев.

– Для нас важно наличие разрешительной документации. У них она вся присутствует. С этим можно соглашаться, можно не соглашаться, – добавил он.

Что касается строительства на территории зеленой зоны, то начальник департамента сказал, что по предварительной информации ДЖКХ, объект граничит с зеленой зоной, и в границы сквера не входит.

При этом Андрей Ермолаев считает, что если у правоохранительных органов будут основания для проверки того, как ранее, еще в 2007 году, была выделена земля под строительство, то в это необходимо будет вмешаться прокуратуре, что, по его мнению, является нормальным.

– Абсолютно будет нормально, если в этом вопросе разберется прокуратура, посмотрит, какие были основания для выделения этого участка, – отметил Ермолаев.

– Документы на землю есть, но всегда можно поднять, как земля выделялась. Это же ни для кого не секрет, что и разрешительные документы у нас были и на Леваневцев под застройку коттеджей. Это же тот период времени, когда у нас очень активно раздавалась земля, и я знаю много случаев, когда прокуратура подавала иски в интересах государства и много таких участков отсудила. То есть на сегодняшний день с нашей точки зрения документы присутствуют. Мы не даем оценку, каким способом они были получены. Если тут есть необходимость вмешаться правоохранительным органам, пусть вмешиваются, пусть разбираются, – сказал он.

Напомним, что в Николаеве в районе Центрального рынка сотрудники отдела контроля и надзора за благоустройством снесли семь незаконно установленных киосков.