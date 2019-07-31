В Николаеве на территории сквера хотят построить центр отдыха детей и родителей – градсовет просит оставить больше деревьев

Архитектурно-градостроительный совет Николаева согласовал строительство центра отдыха детей и родителей по проспекту Мира угол улицы Свиридова, однако с рекомендацией сохранить как можно больше деревьев и подумать над обустройством парковки.

Об этом речь шла в среду, 31 июля, в ходе заседания совета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Главный архитектор города Андрей Цымбал сообщил, что много лет назад горсовет отвел этот участок под данный объект, она была изъята из границ территории сквера «Чернобыльцам», однако строительство все эти годы не велось. Арендатор участка позже обратился за градостроительными условиями и из-за того, что есть несоответствие по зонингу. Поэтому ему предложили провести общественные слушание, на котором жители ближайших домов поддержали строительство данного объекта.

По словам автора проекта, есть два варианта здания: выполнен в сложной геометрической форме, где будет много стекла, чтобы здание растворялось в парке и зелени. Второй вариант более простой, но в нем также преобладает много стекла. Помимо этого предлагается выровнять все дорожки, которые идут через сквер к зданию.

Первые вариант проекта Второй вариант проекта

Начальника управления архитектуры Александра Нефедова интересовал вопрос касательно разницы в площади зданий в представленных вариантах. По словам автора проекта, то в первом варианте здание более компактное - 307 квадратных метров и 420 квадратных метров во втором варианте. Помимо этого он отметил, что заказчика устраивают два варианта.

Членам градостроительного совета больше приглянулся первые вариант, они даже дали ему название – «более колючий». По их мнению, детям будет интереснее развлекаться и отдыхать в таком здании.

При этом, архитектор Светлана Марухняк возмутилась, что в маленьком сквере располагают какое-то здание.

— Здесь небольшой кусочек сквера, который более-менее облагорожен, и вместо того, чтобы довести его до ума и привлекать туда жителей, мы, почему-то обязательно должны влепить сюда здание. Мне это непонятно. Учитывая, что здесь находиться памятник чернобыльцам. Этот проспект Мира несчастный, в который и так уже влепили все, что могли. И вот давайте еще сюда втюхнем и все, - возмутилась Светлана Марухняк.

Автор проекта возразил, что вокруг очень много жилых застроек и детям попросту нечем заниматься. Однако архитектор стояла на своем и заявляла, что этот объект не востребован.

Также, членов градсовета интересовал вопрос, сколько деревьев придется снести, чтобы построить этот объект, автор отмечал, что деревьев планируют снести не так уж и много.

— Все что можно, мы оставляем. Сделаем клумбочки какие-то, - отметил проектант.

Главный архитектор предложил оставить как можно больше зеленых насаждений, тем самым уменьшив количество плитки. Начальника управления архитектуры Александра Нефедова отметил, что сейчас там располагается множество батутов и детских аттракционов, так что зеленых насаждений в этом месте не много и часть из них сухая и само собой подлежит сносу.

В итоге, градостроительный совет поддержал строительство объекта, однако с учетом того, что большинство деревьев оставят.

Напомним, как николаевцы пожаловались на строительство в зеленой зоне на улице Строителей. Директор фирмы «Кордон», которая проводит работы, Надежда Немова заявила, что все законно. По ее словам, земельный участок в аренду отвели еще в 2007 году под строительство магазина непродовольственных товаров. В последующие года аренда территории продлевалась, однако строительство не происходило из-за отсутствия финансирования у арендатора. Также она добавила, что проводить строительные работы на участке можно, ведь в соответствии с планом зонирования утвержденным решением горсовета № № 36/13 от 17 мая 2018 года земельный участок находится в торговой зоне Г-6, которая предназначена для размещения объектов торговли (магазинов, торговых комплексов, рыночных комплексов.

В свою очередь, начальник департамента внутреннего финансового контроля, противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев подтвердил, что у фирмы «Кордон», которая занимается строительством магазина со спортивным клубом на улице Строителей, есть все необходимые документы. Но считает, что если есть вопросы касательно выдачи земли на этом участке еще в 2007 году, то правоохранительные органы должны вмешаться.