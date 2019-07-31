В Черкассах перед приездом Зеленского коммунальщики «сушили» лужи перед зданием ОГА

В Черкассах возле здания облгосадминистрации коммунальщики «высушивают» лужи.
Соответствующее видео опубликовал в соцсети местный житель, отметив, что делается это перед приездом президента Владимира Зеленского.
«Была бы зеленая краска — можно и траву покрасить. А, как вы готовитесь ко встрече президента?» — подписал он видео.
В то же время СМИ пишут, что вертолет с президентом уже приземлился в черкасском аэропорту.
Планируется, что Зеленский ознакомится с ходом ремонта местного аэропорта, а также осмотрит участок дороги Р-10, которая находится в неудовлетворительном состоянии.
Также Владимир Зеленский встретится с представителями общественности и местной власти и представит нового главу Черкасской ОГА Игоря Шевченко.
Напомним, в Николаеве перед приездом Зеленского коммунальщики ремонтировали дороги и мыли асфальт.