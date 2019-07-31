В Черкассах перед приездом Зеленского коммунальщики «сушили» лужи перед зданием ОГА

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В Черкассах возле здания облгосадминистрации коммунальщики «высушивают» лужи.

Соответствующее видео опубликовал в соцсети местный житель, отметив, что делается это перед приездом президента Владимира Зеленского.

«Была бы зеленая краска — можно и траву покрасить. А, как вы готовитесь ко встрече президента?» — подписал он видео.

В то же время СМИ пишут, что вертолет с президентом уже приземлился в черкасском аэропорту.

Планируется, что Зеленский ознакомится с ходом ремонта местного аэропорта, а также осмотрит участок дороги Р-10, которая находится в неудовлетворительном состоянии. 

Также Владимир Зеленский встретится с представителями общественности и местной власти и представит нового главу Черкасской ОГА Игоря Шевченко.

Напомним, в Николаеве перед приездом Зеленского коммунальщики ремонтировали дороги и мыли асфальт.

Роман Свиридов

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русскийобщество