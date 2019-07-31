«Они нас не слышат», - николаевские портовики намерены договориться с горсоветом о строительстве логистического хаба для фур

Руководство Администрации Николаевского морского порта намерено еще раз обратиться в городской совет с вопросом о строительстве логистического хаба для большегрузного транспорта.

Об этом они сообщили в ходе пресс-конференции 30 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам начальника Администрации Николаевского морского порта Олега Проточенко, для развития хаба необходимо заинтересовать в этом частные компании и иностранных инвесторов.

— В Николаевский порт более 70% груза доставляется при помощи железнодорожного транспорта, мы открыты к диалогу и ряд компаний уже проявили заинтересованность участвовать в этом процессе, как по линии ж/д направления, так и по линии развития логистического хаба, - сказал Олег Проточенко.

В то же время, заместитель начальника по операционной деятельности Сергей Еременко рассказал, что в 2018 году Кабинет Министров уже согласовывал выделение 160 миллионов гривен для Николаевского филиала АМПУ. Однако идея не была поддержана депутатами городского совета.

— Мы с 2016 года инициировали эту тему, понимаем, что есть проблема с дорогами, создаем логистический центр. На 2018 год через Кабмин было уже согласовано финансирование для нашего филиала – больше 160 миллионов гривен. Но депутатские комиссии и сессия горсовета не позволили реализовать эту идею, - сказал Сергей Еременко.

Руководство Администрации намеренно опять предлагать депутатам создать логистический хаб. Для хаба необходимо обустроить площадку, наладить диспетчиризацию, «подтянуть» железную дорогу и последующая перевалка груза с автотранспорта на железнодорожный. При этом, как утверждают портовики, в этой идее их готовы поддержать иностранные партнеры, но только не местная власть.

— Они нас не слышат, - добавил Сергей Еременко.

Также Еременко отметил, что в ходе его разговора с Александром Сенкевичем, мэр заявил, что на Промзоне №2 будет кладбище, хотя ранее выступал за автонакопитель в этом месте.

Напомним, ранее депутаты Николаевского горсовета на месте, отведенном под кладбище, выделили 35 гектаров АМПУ под строительство стоянки для грузовиков. После чего Татьяна Казакова заявила, что приостановит это решение сессии горсовета. Позднее и сами депутаты вместе с чиновниками во время совещания сошлись во мнении, что это решение является незаконным.

После в Николаевской облгосадминистрации решили вмешаться в ситуацию, связанную с выделением 35 гектаров земли Администрации морских портов Украины под строительство стоянки для грузовиков, которое заблокировал городской совет. А мэр Николаева Сенкевич выступил против выделения земли для нужд АМПУ.

Также ранее нардеп Макарьян признал, что лично предлагал выделить земли в Николаеве под логистический центр АМПУ.