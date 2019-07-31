Половина всех иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше - украинцы

Иллюстрация 199 тысяч украинцев имеют вид на жительство в Польше. Это половина от общей суммы данной категории граждан. В первой половине 2019 года число иностранных граждан с видами на жительство в Польше увеличилось на 27 тысяч.

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, передаёт «Польское Радио».

По данным Управления, больше всего выросла группа граждан Украины, Беларуси и Грузии. Как сказал Якуб Дудзяк, поток иммигрантов в Польшу в основном дополняет потребности рынка труда.

По информации Управления, в середине 2019 года действительны разрешения на проживание в Польше имеет почти 400 тысяч иностранцев. В свою очередь, по состоянию на 1 января 2019 года и в 2018 году это число составляло соответственно 372 тысяч 325 тысяч человек.

«В первой половине этого года больше всего прибыло граждан: Украины - 19,4 тысяч человек (199 тысяч), Беларуси - 3 тысячи человек (23 тысяч), Грузии - 1,3 тысяч человек (до 4,1 тысяч), Индии - 800 человек (9,6 тысяч) и Непала - 500 человек (2 тысячи) », - сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев.

Отметим, что по данным Министерства социальной политики Украины, почти 3,2 миллиона украинцев находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом. Это 18% от всего экономически активного населения страны. По данным Национального банка Украины, в стране вырос дефицит работников во всех сферах деятельность. Больше всего – в строительном секторе и промышленности. Главной причиной называется выезд людей заграницу, преимущественно в Польшу. Там находятся почти 2 миллиона украинцев, которые работают на польскую экономику.