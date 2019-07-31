Мэрия Николаева проверила «маршрутки» №89 и 82 – в большей части из них были выключены GPS-трекеры

В Николаеве 31 июля сотрудники управления транспортного комплекса Николаевского городского совета проверили предприятие «Приватавтолюкс», обслуживающее маршруты №89 (Казарского – станция Николаев-грузовой) и №82 (Ракетная роща – Велам).

Об этом сообщается на сайте городского совета.

Всего проверили 13 транспортных средств, GPS-трекеры работали только на трех автобусах маршрута №89 и на одном автобусе маршрута №82. В ходе проверки установлено, что механик вообще не проводил технический осмотр транспортных средств.

Также в этот день сотрудники управления зафиксировали, что на конечной остановке «станция Николаев-грузовой» водители автобусных маршрутов №1, 9, 52, 76, 91 медицинский осмотр проходили в салоне транспортного средства.

Напомним, что ранее мэрия Николаева проверила маршрут №87 и также нашла нарушения.