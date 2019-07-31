В Николаеве за «Сити Центром» хотят построить четырехэтажный офис со стеклянным куполом и скульптурой Атланта

Проектант Анатолий Зубик отметил, что у заказчика рядом есть уже построенные офисное здание. Этот объект он хочет сделать примерно в одном стиле с рядом стоящим ТРЦ и другими застройками.

— Задача была такая, чтобы попытаться каким-то образом перекликнуться с этим зданием (рядом расположен «Diplomat Hall», - ПН), хотя заказчик не хотел повторять уже существующие здание. Фактически, эти сооружения открывают улицу Садовую. Где-то какие-то объемные решения безусловно были в какой-то степени повторены: центральная часть, цокольный первый этаж, псевдо купол. Трудность в том, что заказчик хочет делать вентилируемый фасад, который сложен в его технологически решениях, – сообщил Анатолий Зубик.

Фото: Google Maps. Как сейчас выглядит участок

Интересным архитектурным ходом будет то, что центральный вход здания будет украшать скульптура Атланта, который якобы держит стеклянную часть на плечах. При этом, проектант отметил, что скульптура может измениться, так как к объекту имеет отношение фирма «Прометей», то думали именно над этой фигурой, однако так как он по мифологии более свободен, то ее заменили на Атланта.

— У нас еще ведутся разговоры по поводу конкретной фигуры, в принципе скульптура Атланта тоже меожет быть. Заказчик хочет, чтобы эта скульптура будет не маленького размера, чтобы была мощной и кроме декора визуально ощущалась и физическая нагрузка, - отметил проектант.

По мнению членов архитектурного совета, необходимо изменить фигуру данной скульптуры, так как она выглядит немного несуразно - или сделать ее в размер одного этажа, или же больше. Но, проектант сообщил, что если делать ее с размером в один этаж, то она потеряет весь смысл. При этом он добавил, что можно увеличить фигуру и приподнять стеклянный эркер.

Помимо этого, им не нравилась цветовая гамма здания, якобы она не гармонирует со стоящим через дорогу офисным центром. Ведь в «Diplomat Hall» нижние этажи в темном цвете, а верх светлее, а в данном случае получается, что здание перевернуто. Однако, Анатолий Зубик отметил, что менять местами цвета пробовали, но выглядит это некрасиво.

Также, члены совета отметили, что хотелось бы больше стеклянной поверхности, чтобы было больше гармонии с «City Center». Проектант напомнил, что ранее заказчик хотел на этом месте строить торговое здание и тогда планировалось сделать все в стекле, но теперь планы у него изменились. Помимо этого, он сообщил, что в ТРЦ не так уж и много стеклянной поверхности, а в новом офисном центре ее будет чуть меньше, чем 50%.

Анатолий Зубик — Если опять делать все в стекляшке, то мы потеряем Садовую, эти ворота Садовой. Прошлый раз говорилось, что эта улица получилась очень разноликая. Поэтому пытались и туда («Diplomat Hall», - ПН), и туда («City Center», - ПН), чтобы было между ними. На мой взгляд, все будет гармонировать, - заявил Анатолий Зубик.

В итоге, члены архитектурного совета согласовали намерения застройщика, но попросили доработать проект по вышеуказанным замечаниям и принести им другие варианты.

Напомним, строительство торгово-делового комплекса на пересечении улиц Потемкинская и Садовой в центре Николаева было начато в 2006 году, однако в 2009-м было заморожено. Одесский апелляционный суд обязал строительную компанию снести недостроенное здание за свой счет. В частности, руководитель группы зерноторговых компаний «Прометей» Рафаэль Гороян заявил, что если на его строительном объекте в центре Николаева появится кран, значит ему удалось сдвинуть вопрос с мертвой точки в законодательном поле.