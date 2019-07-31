Спустя две недели после обращения николаевцев о ремонте крыши, который не выполняют, ничего не изменилось – Департамент ЖКХ опять пообещал проверку

Через две недели после обращения жителей Николаева о том, что рабочие, ремонтируя их крышу, снял старую кровлю и исчезли, завесив дыры полиэтиленом, ремонт так и не был продолжен.

Об этом один из жителей дома Денис Бобков написал на странице Contact Center при Николаевском городском совете на Facebook.

Ранее сообщалось, что в Николаеве местная жительница пожаловалась рабочих, которые должны были перестилать кровлю на крыше, но оставили работы и прошедший дождь затопил ее квартиру.

По его обещаниям, представители подрядчика пообещали закончить работы, но по сей день рабочие не появились на крыше.

«Рабочие фирмы сняли старую кровлю и просто исчезли! Работы ведутся уже 4 недели, если не больше. Я лично общался с представителями подрядчика, однако кроме обещаний и оправданий ничего не услышал», - написал Денис Бобков.

Когда идут дожди, вода просачивается через полиэтилен и попадает в дома на последних этажах. У жителей квартир капает с потолка, вода затекает даже в люстры.

Под репостом публикации сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства пообещали отправить на место своего технолога, при этом две недели назад, когда жители дома пожаловались на незаконченный ремонт, Департамент ЖКХ уже якобы проверял этот адрес на предмет незавершенного ремонта, однако после этого ничего не произошло.

Кроме того, в департаменте заверили, что «вопрос на контроле», а подрядчик будет возмещать нанесенный ущерб.

Напомним, в Николаеве 8 июля из-за сильного дождя оказались повреждены восемь квартир в доме №246Б на улице Пограничной. Над этими квартирами подрядчик не завершил ремонт крыши и не закрыл её должным образом от дождя.