ВСП открыл дисциплинарное дело на судью Центрального райсуда Николаева – он мог затягивать рассмотрение гражданского иска

Судья Александр Чулуп (фото из архива) Высший совет правосудия открыл дисциплинарное дело в отношении судьи Центрального районного суда Николаева Александра Чулупа по жалобе адвоката из-за затягивания рассмотрения гражданского дела и необнародованного решения в Едином Государственном реестр судебных решений.

Об этом свидетельствует соответствующее решение Третьей Дисциплинарной палаты ВСП от 24 июля.

В Высший совет правосудия 2 мая текущего года пришла жалоба от адвоката Соколика на действия судья Александра Чулупа по делу по иску гражданина к Николаевскому городскому совету о признании права собственности в порядке наследства. Адвокат в своей жалобе указал, что судья безосновательно затягивает рассмотрение данного дела и не предоставляет копий решений по нему для внесения их в Единый Госреестр, в связи с чем просил привлечь Чулупа к дисциплинарной ответственности.

Во время предварительной проверки установлено, что гражданский иск к горсовету поступил 27 сентября 2018 года и согласно по автоматизированному распределению его должен был рассматривать судья Чулуп.

Дело к рассмотрению было назначено на 21 ноября 2018 года, но было перенесено из-за того, что судья находился в совещательной комнате по одному из уголовных производств, и в связи с ходатайством представителя истца о переносе на 5 апреля 2019 года. В день, на который было назначено заседание, из-за планового отпуска судьи (с 1 апреля по 7 мая) его снова перенесли - на 16 сентября 2019 года.

В документе также указано, что в соответствии с нормами Гражданского процессуального Кодекса Украины, суд должен начать рассмотрение дела по сути не позже, чем через 60 дней после открытия производства. В ВСП отметили, что по результатам проверки, судья дважды откладывал заседание на срок более четырех месяцев, но весомых причин и обстоятельств для этого не было.

Кроме этого, указано, что решение суда об открытии производства по данному гражданскому делу так и не было обнародовано в Едином госреестре, хотя должно было.

«Указанные факты, по мнению Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, могут свидетельствовать о наличии в действиях судьи Чулупа А.С. признаков дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 2 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», а именно - безосновательном затягивании или непринятии судьей мер по рассмотрению дела в течение срока, установленного законом, несвоевременного предоставления судьей копии судебного решения для его внесения в Единый государственный реестр судебных решений. При таких обстоятельствах Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия считает, что в отношении судьи Центрального районного суда города Николаева Чулупа А.С. следует открыть дисциплинарное дело по признакам в его действиях дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 2 части первой статьи 106 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», – говорится в решении ВСП.

Напомним, что ранее подозреваемый в вымогательстве взятки в размере 10 тысяч долларов общественник из Днепра Константин Бильцан подал в Высший совет правосудия жалобы на николаевских судей, поскольку не согласился с их решениями. Но в открытии дисциплинарных дел ему отказали.