Украинские летчики-миротворцы опубликовали атмосферные фото со своих ночных учений

Летчики украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в Демократической республике Конго провели тренировочные полеты, во время которых усовершенствовали навыки пилотирования ночью.

Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины.

Летный состав 18-го отдельного вертолетного отряда выполнил 24 полета с общим налетом около пяти часов. Летные экипажи получили высокую оценку. Так же оценили и действия инженерно-технического состава, который обеспечил качественную подготовку и эксплуатацию боевой техники и вооружения.

- В соответствии с планом боевой подготовки, экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 совершенствовали летное мастерство в технике пилотирования, навигации и боевом применении ночью. Такие маневры являются одними из самых сложных видов летной подготовки, - прокомментировал полковник Леонид Гузла.

Напомним, что ранее украинские летчики доставили ученых в кратер самого активного вулкана в Африке.